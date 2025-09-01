Un hombre descubre piezas sueltas y sucias por 150 euros en un granero y acaba con un ciclomotor vintage único

Una caja de herramientas, en una imagen de archivo

Jürgen Schimmels es un ingeniero mecánico jubilado y aficionado a las motocicletas NSU Quickly. Esa afición comenzó cuando el hombre descubrió unas piezas sueltas y sucias en un granero.

Tal y como ha explicado Schimmels en declaraciones al medio de comunicación alemán Schwäbische Zeitung, "fue un hallazgo de granero de 150 euros, un conjunto de piezas sueltas, sucias y polvorientas, pero apenas oxidadas".

Finalmente, haber encontrado esas piezas en el granero ha llevado a Jürgen Schimmels a construir un ciclomotor vintage único, totalmente personalizado por las manos de este ingeniero mecánico.

"Comprar piezas de repuesto ya fabricadas es aburrido", asegura el hombre, quien se ha servido de ideas creativas de reciclaje para fabricar las piezas que le faltaban para construir el vehículo.

En ese sentido, Schimmels ha destacado que "hay NSU Quicklys restauradas fielmente a la original como arena en el mar. Yo construyo las cosas como me gustan". En su caso, por ejemplo, ha construido el soporte para el manillar a partir de un puente de horquilla de bicicleta de montaña para niños.