Iago Moreno, sociólogo: "Antes de abrir TikTok, cualquier joven español abre Idealista: la ansiedad de vivir en una crisis cronificada es una angustia que no nos quitamos"

España no es país para jóvenes. El Informe Mundial sobre la Felicidad 2026, publicado por la Universidad de Oxford en colaboración con Gallup y la ONU, incluye un dato demoledor en clave nacional: en la categoría de bienestar juvenil, España ha bajado al puesto 128 de los 136 países analizados.

Es decir, las nuevas generaciones son mucho más infelices de lo que lo fueron sus padres con su misma de edad. Se trata de un problema muy grave que indica que algo está fallando en España.

Respecto a si la causa de que España sea uno de los países del mundo con menor bienestar juvenil pueden ser las redes sociales, Iago Moreno, sociólogo especializado en redes sociales, ha reconocido, en declaraciones al programa de la Cadena SER La Ventana, que "el modelo de negocio en el que se basan las redes sociales de hoy es un modelo depredador. No le hemos puesto ninguna barrera".

Esa ausencia de límites (hasta ahora que se ha propuesto la prohibición de las redes sociales en España para los menores de 16 años) ha podido tener consecuencias muy negativas en el desarrollo de los jóvenes.

El sociólogo especializado en redes sociales ha mencionado que, entre otros efectos en los jóvenes, las redes sociales hacen que "se erosione su calidad del sueño, hagan comparaciones obsesivas e insanas y tengan una capacidad de atención que descarrila y va todo el rato de un lado a otro".

Según el experto, las redes sociales "multiplican la carga mental con tantos estímulos constantes y, en un mundo sumido en el caos, de la misma manera que te acerca todas las tragedias que puedes ver en el mapamundi, también te aleja de la sensación de cambiar las cosas. Y eso es un cóctel muy complicado de gestionar".

No obstante, Iago Moreno ha dejado claro que la causa de esa infelicidad generalizada entre los jóvenes está influida por múltiples factores, entre ellos la falta de acceso a la vivienda. "Antes de abrir TikTok, cualquier joven español abre Idealista: la ansiedad de vivir en una crisis cronificada es una angustia que no nos quitamos. Es algo que te persigue", ha subrayado el sociólogo.