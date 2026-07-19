Ibon Berasategui, de Donosti a una aldea asturiana de 18 vecinos donde el alquiler cuesta 150 euros al mes y el agua 5 euros al año: "Tengo que trabajar menos porque necesito menos para pagarme la vida aquí"

El aumento desbocado del precio de la vivienda en las ciudades está haciendo que cada vez más personas dejen sus vidas en las grandes urbes para mudarse a zonas despobladas en las que la vida es mucho más asequible.

Esa es la decisión que ha tomado Ibon Berasategui, quien ha cambiado Donosti por una aldea asturiana de 18 vecinos en la que el alquiler de una casa completa cuesta únicamente 150 euros al mes. Así lo ha contado él mismo en un vídeo en su canal de YouTube, llamado Crónicas Berasategui.

Y eso no es todo, hay un manantial al lado de la aldea, por lo que la factura de agua es de solo 5 euros al año. En el caso de la luz, aunque no es casi gratis como el agua, la cifra también es muy reducida en comparación a las de las ciudades: entre 17 y 18 euros mensuales.

Respecto a la diferencia en el acceso a la vivienda, Ibon Berasategui ha expresado que "ni en Madrid ni en Donosti encuentras algo tan barato. Vienes aquí y ganas en calidad de vida. ¿Por qué? Porque para pagarte la vida necesitas mucho menos dinero".

"Es muy precario a lo que nos estamos dirigiendo en las grandes ciudades. Por ejemplo, mi hermano y su pareja quieren vivir en Donosti. Y están dispuestos a sacrificarse con más horas de trabajo por poder comprarse una casa en Donosti. Yo no, prefiero vivir en Asturias, que me parece un sitio increíble, y tengo que trabajar menos porque necesito menos para pagarme la vida aquí", ha subrayado.

En cuanto a si es un sacrificio irse de la ciudad a una zona rural, Ibon Berasategui ha destacado que "era duro antes, hace años. Hoy en día tienes acceso a los servicios básicos a 10 o 15 minutos. Es una vida de aldea moderna, porque tienes las facilidades que antes no tenías".