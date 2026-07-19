Luca, coleccionista de teléfonos móviles antiguos: "Tengo 5.000, todos con botones. El más valioso es un Olivetti"

Una colección prodigiosa. Luca Rampone tiene 46 años y lleva toda la vida trabajando en telefonía. Según cuenta para Fan Page, es una gran coleccionista de teléfonos móviles, pero solo vintage. En las redes sociales se ha hecho especialmente popular en su país, Ia vecina Italia, y a menudo comparte cómo es su almacén, donde hay cajas apiladas en todas las estanterías. Algunos de sus ejemplares están completamente nuevos, otros han caído al suelo tantas veces que nunca volverán a encenderse.

Tal y como él mismo cuenta en la publicación, cuenta con más de 5.000 modelos y no para de aumentar el número. Esta pasión por la telefonía le viene de cuna. Su padre tenía una tienda telefónica y fue de los primeros en Turín en instalar teléfonos en coches: "Estamos hablando de los primeros modelos que podían instalarse en coches, como el Olivetti OCT 100 o el 200. Son los teléfonos más valiosos de mi colección. Se instalaron en coches entre los años setenta y ochenta".

"En Turín, imagina, era un niño pero veía pasar los coches de todos por el taller, desde los Agnelli hasta los Ferrero. Por eso pude mantener un kit en perfecto estado, aún con todas las piezas envueltas en el paquete", recuerda sobre su infancia al norte de Italia.

La joya de la corona

Según revela, Rampone tiene muy pocos smartphones. Le gusta más lo vintage. "Colecciono teléfonos que tienen un valor vintage. Claro, tengo algunos smartphones pero realmente no me importan. Al final son todos iguales: un rectángulo negro con cámaras detrás", explica.

Algunos de estos dispositivos, a dia de hoy, "siguen valiendo bastante". "Tengo un Motorola STARTAC Rainbow que es muy buscado por coleccionistas. Es una pieza que, en buen estado, vale hasta 1.000 euros. Estamos hablando de un STARTAC, el modelo histórico de Motorola, creado con plásticos de todos colores. Se produjo en 1997", asegura.

Eso sí, hay algunos modelos que le faltan en su compilación. "Hay un modelo que sigo buscando. Tengo algunos desglosados, pero echo de menos lo que en jerga se llama full set, la versión completa con caja y cables", lamenta. Se trata del Motorola Aura, un teléfono que se abre a un lado con una pantalla circular: "Es precioso. El conjunto completo también vale 5.000 euros entre los coleccionistas. El único que tenía me lo robaron", señala.

Objetos que habitan en los recuerdos

"Estos teléfonos móviles son piezas de vida. Son objetos que han entrado en nuestra memoria. La gente que me escribe en redes sociales recuerda el teléfono que tenían cuando empezaron a trabajar, el que quizá usaron para hacer fotos de la boda o el primero que recibieron como regalo de sus padres", explica el protagonista, claramente emocionado. Sus planes de futuro: montar un museo.

Pero el comentario que según él, más le ha conmocionado es el de un usuario que escribió bajo uno de sus vídeos publicados en redes sociales: "Gracias, era el móvil de mi padre. Ya no lo recordaba". Rampone explica que era un Sagem, un modelo francés ampliamente utilizado en la construcción.