1.778 Lamines antes de Lamine: el nombre que coreará toda España lleva décadas en el padrón

Antes de ser el dorsal más vendido entre los aficionados de la selección y ser el nombre que coreará un país entero este domingo, Lamine y Yamal eran dos hombres que ayudaron a una pareja que no podía pagar el alquiler. Mounir Nasraoui y Sheila Ebana no tenían con qué devolverles el favor, así que prometieron pagar con lo único que les quedaba por dar: si un día tenían un hijo, llevaría sus nombres. Ese niño nació el 13 de julio de 2007. Y aquella deuda, saldada en el registro civil, se dispone ahora a jugar una final del Mundial contra Argentina.

No está solo en el padrón. En España conviven hoy, al margen del caso del futbolista, otros 1.778 hombres llamados Lamine, según el último censo del INE. Son los Lamines de antes de Lamine: los que ya llevaban el nombre cuando nadie lo coreaba. Y, si la selección española gana el Mundial, todo apunta a que serán muchos más. Un caso que recuerda a lo que ocurrió hace 16 años con el nombre de Iker, entre otros, tras la gran victoria del mundial 2010.

La promesa que se hizo nombre

Buena parte de la afición, incluso algunos de sus compañeros, cree que Yamal es un apellido, pero no lo es. El futbolista se apellida Nasraoui Ebana, y "Lamine Yamal" es un nombre compuesto que sus padres eligieron como agradecimiento.

La historia tiene dos versiones que difieren en el detalle y coinciden en lo esencial. Según recoge el periodista Pedro Molina en el libro Fenómeno Lamine Yamal, fueron dos amigos quienes echaron una mano a la pareja cuando apenas podía pagar el alquiler: un taxista gambiano llamado Lamine y otro amigo llamado Yamal.

Según contó el periodista Sique Rodríguez en la Cadena SER, Mounir y Sheila vivían en casa de dos personas llamadas Lamine y Yamal a las que nunca pudieron pagar el alquiler porque no tenían dinero, y el padre les prometió que su hijo llevaría sus nombres en gesto de agradecimiento.

Además de su valor sentimental, ambos nombres tienen significado propio: "Lamine" significa "fiel" u "honesto" y "Yamal", "belleza". El futbolista ha explicado en varias ocasiones que esa historia representa los valores de humildad y agradecimiento que le inculcaron sus padres.

Los 1.779 del padrón

Los datos del INE dibujan la prehistoria del nombre. En la década de los sesenta apenas hubo 82 recién nacidos llamados Lamine en España; en los noventa el nombre alcanzó su primer pico, con 503; y en la década en la que nació el futbolista, entre 2000 y 2010, fueron 334.

Gráfico por décadas del nombre Lamine INE

Hoy son 1.779 hombres en total, pero con un matiz que desmonta la lectura fácil: su edad media es de 34,4 años. No son niños bautizados por el fútbol: son, en su mayoría, hombres que trajeron el nombre consigo mucho antes de que cupiera en una camiseta.

Gráfico de la evolución del nombre de Lamine en hombres en España INE

De hecho, Lamine es el segundo nombre más común en Gambia y el décimo entre los ciudadanos de nacionalidad senegalesa, aunque no figura entre los más frecuentes de Marruecos, el país de origen de la familia paterna del jugador.

Mapa de provincias de España de la población con el nombre de Lamine INE

El mapa lo confirma: los Lamines de España se concentran en Girona, Lleida, Huesca y Almería, y su rastro se desvanece hacia el oeste peninsular, con las excepciones de Huelva y Lugo. Se podría decir que el mapa los Lamines, de momento, no es el de una moda, más bien el de una migración.

Un precedente llamado Iker

Para intuir lo que puede pasar a partir del lunes basta con mirar lo que pasó después de Sudáfrica. Tras el Mundial de 2010, el nombre de Iker vivió uno de los mayores crecimientos de su historia reciente y se coló entre los favoritos de las familias españolas: en la década de 2010 a 2019 hubo 17.570 hombres con ese nombre, según el INE. No fue el único de aquel vestuario que saltó del once titular al registro civil. Xavi pasó de 644 hombres en la década anterior a 2.180, y también crecieron Xabi y Gerard, empujados por el enorme impacto social del equipo de Vicente del Bosque.

Gráfico de la evolución del nombre de Iker (arriba) y del nombre Xavi (abajo) INE

Todavía es pronto para afirmar que Lamine seguirá ese camino, pero la mecánica es conocida: un título, una generación de padres (y madres) eufóricos y unas aulas que quince años después se llenan de nombres de campeones.

El joven futbolista ya está dejando una huella que trasciende el fútbol. Su historia personal, marcada por la gratitud hacia quienes ayudaron a su familia en los momentos más difíciles, ha convertido un simple nombre en un símbolo de superación. Si España hace historia y gana el domingo, los padres de los futuros Lamines tendrán pendiente explicarle a sus hijos de dónde salió su nombre y quién es Lamine Yamal Nasraoui Ebana.