Prueba la novedad en Mercadona de la sección "Listo para comer" y sentencia:
No viene mal para cuando no hay tiempo de cocinar.
La creadora de contenido gastronómica Iris, conocida en redes sociales como @Que_lo_pruebe_Iris, acumula en TikTok más de 70.000 seguidores y ha probado una de las novedades de Mercadona de la sección "Listo para comer", creada por la cadena para aquellos que no tienen tiempo de cocinar o quieren comer algo rápido.
Aunque esta sección en los supermercados ha recibido algunas críticas de comercios locales, que alegan que están provocando que acudan menos clientes de lo habitual, Mercadona sigue innovando y, esta vez, con un bocadillo que Iris ha querido probar.
Se trata de un bocadillo de carne con tomate por 4,50 euros, que se debe consumir al momento o conservar entre cero y cuatro grados. En cuanto a ingredientes, contiene carne de cerdo marinada con salsa de tomate, aceite de oliva virgen extra, aceite refinado de girasol, sal, azúcar, agua y pan de harina de trigo, por lo que contiene gluten.
También la propia etiqueta advierte de que puede contener trazas de mostaza, leche y sus respectivos derivados, altramuces, cacahuetes, sésamo, frutos de cáscara y derivados, huevo, soja, apio, crustáceos, moluscos y pescados.
"Tengo que decir que del Mercadona lo coges calentito porque está al lado de las hamburguesas, así que no lo voy ni a calentar. De tamaño bien, viene bastante relleno y voy a partirlo para morder del centro", ha expresado una vez ha llegado a su casa para comérselo.
Tras partirlo por la mitad, ha notado que el pan está supertierno y, tras un primer bocado, sentencia: "Mmm... No sabe solo a tomate, sino que también sabe a pistito con sus pimientos. La carne está bartante tierna, tiene un pequeño punto chicloso, pero para el precio que tiene está muy bien".
De puntuación le ha puesto un ocho sobre diez. En cuanto a reacciones, que han sido más de 100, muchos usuarios destacan que quizá es un poco caro: "Con seis euros tienes un menú de kebab con patatas y Coca Cola".