España es más y mejor España gracias a Lamine Yamal o Nico Williams, por mucha rabia que pueda darle a Mariano Rajoy

María Comfor Arthuer y Félix Williams todavía tienen heridas en el cuerpo y las plantas de los pies quemadas. Han pasado 33 años, pero esas marcas todavía les recuerdan la travesía que tuvieron que emprender, primero en camión y después descalzos a través del desierto africano, para poder dejar atrás su país, Ghana, y llegar a España saltando la valla de Melilla. Su hijo mayor, Iñaki, no supo de este viaje hasta los 18 años. Cuando era pequeño y veía en el telediario imágenes de personas tratando de alcanzar España en patera o a través de la valla, Iñaki siempre preguntaba a su ama (madre en euskera) si ellos habían hecho lo mismo. "Me decían que no, que no y que no, no me querían contar", recordaba años después en una entrevista en Salvados. Un día, ya con la mayoría de edad cumplida, viendo la tele en su casa en Bilbao, Iñaki preguntó de nuevo. Su madre apagó el televisor y dijo: "Vale, ha llegado el momento de contártelo. Siéntate, creo que ya estás listo para escuchar la historia de papá y mamá". La historia heló a su hijo mayor, entonces ya una de las estrellas emergentes del Athletic.

El 14 de julio de 2024, el hijo menor de los Williams, Nico, jugador también del Athletic, marcaba en Berlín el primer gol de España en la final de la Eurocopa. Nacido el 12 de julio de 2002 en Pamplona, al finalizar el encuentro (que ganó España), Nico fue escogido MVP (mejor jugador del partido) y lo primero que hizo en rueda de prensa fue recordar a sus padres. "Han sufrido mucho por llegar hasta aquí. Ellos me han inculcado un respeto y una lealtad increíbles. Los futbolistas tenemos mucho impacto en la sociedad", dijo. Este domingo, Nico volverá a vestir la camiseta de España para jugar otra final, esta vez la del Mundial. Su hermano mayor, Iñaki, también participó, pero con otra camiseta, la de Ghana, cumpliendo así el sueño de su abuelo.

Dos años antes de que María Comfor y Félix abandonaran Ghana, en 1991, Fátima, de 40 años, se coló en un autobús en Tánger para salir de Marruecos y llegar primero a Algeciras, luego a Granada y, finalmente, a Mataró. Trabajó día y noche para reunir el dinero necesario para traer, año a año, a cada uno de sus hijos. Uno de ellos, Mounir Nasraoui, se reunió con ella en Cataluña cuando tenía 9 años. Años después, Mounir conocería a Sheila Ebana, que había emigrado a España procedente de Guinea Ecuatorial siendo apenas una adolescente. Mounir y Sheila tuvieron un hijo el 13 de julio de 2007, al que pusieron los nombres de dos personas que les habían apoyado a ambos cuando atravesaban dificultades económicas: Lamine y Yamal.

No habían pasado ni 17 años desde aquel 13 de julio cuando Lamine Yamal Nasraui Ebana se convirtió en el jugador más joven en debutar y marcar en una Eurocopa, la de 2024. Lo hizo con la camiseta de España, como su mejor amigo en la selección, Nico Williams. Si Nico fue el MVP de la final, a Lamine, estrella indiscutible del Barça, le dieron el trofeo al mejor jugador joven del campeonato, uno que España pudo levantar gracias a dos chavales cuyos orígenes trascienden las fronteras nacionales. Claro que, si por Mariano Rajoy fuera, quizás España no tendría el trofeo en su vidriera.

El expresidente del Gobierno no solo atacaba a Francia en el artículo en el que escribió que su selección no tenía franceses, sino que de manera indirecta también señalaba a su propio país, España. Para Rajoy, España es menos España si entre sus jugadores hay dos personas como Lamine o Nico. El agitador ultra de extrema derecha Vito Quiles lo expresó ya durante la Eurocopa de 2024. "¿Pero qué selección española es esta? Parece una broma de mal gusto", dijo en Twitter como pie a una foto de ambos jugadores juntos en el campo. Es el mismo pensamiento que transmite Vox cuando dice que barrios como Rocafonda, donde se crio Yamal, son un "estercolero cultural".

Por suerte, a sus 19 años Lamine puso en su lugar a quienes piensan que él o Nico sean menos españoles que otros. "El fútbol - dijo Yamal – si sirve para algo es para integrar, y no hay mejor ejemplo de eso que Francia y nosotros [España]". Lo hizo también Williams, cuando tras la victoria contra Italia en la Eurocopa de 2024 un tuitero de la extrema derecha escribió: "La camiseta de la Selección de España debería ser únicamente vestida por españoles". Nico necesitó solo cuatro palabras: "Apaga la radio, ignorante".

Al contrario de lo que piensa el expresidente del Gobierno, hay mucho más orgullo en una España que acoge a gente como María, Félix, Fátima, Mounir o Sheila, personas que, como muchos otros españoles antes, salieron del país en busca de una vida mejor para ellos y para esos hijos que puede que este domingo hagan saltar de alegría a todo un país. Y sí, lo harán con el recuerdo de la epopeya de los Williams o con las banderas de Marruecos y Guinea Ecuatorial en las botas de Yamal.