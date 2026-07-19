Se rompe una vértebra empujando su coche en vacaciones, piden un helicóptero y le reclaman la factura: ella se niega, pero la justicia obliga a que pague 6.200 euros por el rescate

La mujer defendió que el traslado aéreo evitaba el riesgo de quedar parapléjica por circular en ambulancia sobre un terreno accidentado.

Sus vacaciones en Austria terminaron con una vértebra rota, un traslado urgente al hospital y una factura de 6.200 euros. Una mujer alemana sufrió una fractura lumbar mientras intentaba arrancar su coche empujándolo, según publicó Heute. El médico desplazado hasta el lugar pidió un helicóptero para evacuarla, pero la aseguradora se negó después a cubrir el coste.

La afectada llevó el caso a los tribunales. Alegó que viajar en ambulancia por un terreno accidentado podía agravar la lesión y causarle una paraplejia. Sin embargo, el Tribunal Social Superior de Hesse ha dado la razón a la aseguradora: el traslado aéreo no era médicamente imprescindible y la mujer tendrá que hacerse cargo del dinero. La sentencia corresponde al procedimiento L 8 KR 213/23.

El médico pidió el helicóptero, pero eso no bastó



La mujer, que padece osteoporosis, se lesionó cuando intentaba mover el vehículo. Una ambulancia acudió al lugar con personal sanitario y, posteriormente, se solicitó un helicóptero de rescate para llevarla al hospital.

El vuelo costó unos 6.200 euros, cantidad que la paciente pagó antes de reclamarla a su seguro médico público. La compañía rechazó el reembolso y el asunto terminó ante la justicia alemana.

El argumento principal de la demandante era que el traslado por carretera podía poner en peligro su médula espinal. Pero los jueces se apoyaron en un informe médico que consideraba suficiente una ambulancia equipada con las medidas adecuadas de inmovilización y seguridad. Además, la mujer recibió el alta hospitalaria al día siguiente.

Por qué no cubría el rescate ni Austria ni Alemania



El tribunal analizó el caso desde las dos legislaciones implicadas. En la Unión Europea, el reembolso puede reconocerse cuando lo contempla la normativa del país en el que ocurre el accidente o cuando se cumplen las condiciones del país donde está asegurado el paciente.

Según explicó la corte, la legislación austriaca no cubre de forma general los gastos de rescate y traslado al valle derivados de accidentes turísticos o deportivos. Solo prevé una pequeña ayuda cuando existe un peligro vital, circunstancia que el tribunal descartó en este caso.

La vía alemana tampoco sirvió. Para que la aseguradora pública pagara el helicóptero, su uso debía resultar médicamente necesario. Los jueces entendieron que esa necesidad no quedó demostrada y que el transporte terrestre habría sido suficiente.

El detalle que conviene revisar antes de viajar



El fallo todavía no es firme, aunque el Tribunal Social Superior de Hesse no admitió una revisión ordinaria. El caso deja una advertencia clara: llevar la Tarjeta Sanitaria Europea no significa que cualquier rescate o evacuación vaya a quedar cubierto.

Los seguros médicos de viaje y algunas pólizas privadas de accidentes sí pueden asumir gastos de búsqueda, rescate o traslado en helicóptero. Pero depende de las condiciones contratadas, los límites económicos y de que la actuación esté incluida expresamente.

La diferencia no es menor. En un accidente ocurrido en una montaña, una pista de esquí o una zona de difícil acceso, una decisión tomada en pocos minutos puede acabar generando una factura de varios miles de euros.