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Estados Unidos levanta el veto Joan Capdevila, que podrá ver la final del Mundial 2026: "Rumbo a por la segunda estrella"
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Estados Unidos levanta el veto Joan Capdevila, que podrá ver la final del Mundial 2026: "Rumbo a por la segunda estrella"

El exjugador se coronó campeón con La Roja en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Andrés Senior Duran
Andrés Senior Duran
Joan Capdevila, exfutbolista español.
Joan Capdevila, exfutbolista español.Alex Livesey - FIFA

Las autoridades norteamericanas levantaron la prohibición que tenía el exfutbolista español, Joan Capdevila, para ingresar a territorio estadounidense. El exjugador, quien se coronó campeón con la Roja en el mundial de Sudáfrica 2010, ya está camino a la ciudad de Nueva York. En este sentido, el nacido en Tárrega podrá ver la final entre España y Argentina este domingo 19 de junio, encuentro que se disputará en el estadio MetLife.

Su ex compañero de profesión, Marcos Senna, compartió una foto con Capdevila en la cual se muestra a ambos exdeportistas a punto de abordar un avión. La publicación está acompañada de la frase “Rumbo por la segunda estrella”. 

Joan Capdevila junto a Marco Senna, exjugadores de la selección española.
  Joan Capdevila junto a Marco Senna, exjugadores de la selección española.

Capdevila pidió ayuda a través de sus redes sociales

Cabe recordar que hace unos días, quien fue el lateral izquierdo de la selección española manifestó a través de sus redes sociales que su viaje a Estados Unidos se estaba viendo afectado, ya que el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza le rechazó el ESTA, documento requerido para ingresar a dicho país.

“Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA”, compartió a través de su cuenta de X. “¿Alguien me puede ayudar con esto? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo para animarles”, añadió.

Incluso el español le pidió colaboración al propio presidente de EEUU. "Si alguien sabe cómo solucionarlo, os lo agradeceré en el alma de por vida. “Necesito ayuda de Donald Trump, expresó.

 

Andrés Senior Duran
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Nacido en Bogotá, Colombia. Redactor del HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Javeriana y Máster de Marketing Deportivo de la Escuela Universitaria Real Madrid. Ha trabajado en varios medios deportivos como Gol Caracol, Vavel Colombia y La Nueva Tendencia. En el HuffPost escribe sobre distintas temáticas relacionadas con los ámbitos de sociedad, salud e internacional.

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