Ni Amberes ni Róterdam: la nueva autopista de la cocaína pasa entre Azores y Canarias, mueve 600 narcolanchas y ya ha costado la vida a cinco agentes españoles y portugueses

Las grandes puertas de entrada de cocaína a Europa ya no están únicamente en puertos como Amberes o Róterdam. Las organizaciones criminales han desplazado parte de su actividad al Atlántico, donde el corredor marítimo situado entre las Azores y las Islas Canarias se ha convertido en una de las principales rutas para introducir grandes cargamentos de droga en el continente.

Una investigación internacional que comparte el diario Le Monde revela que los narcotraficantes han transformado esta zona del océano en un auténtico punto de encuentro para realizar transbordos de cocaína en alta mar. Los cargueros procedentes de Sudamérica trasladan la mercancía a potentes narcolanchas, que recorren cientos de kilómetros a gran velocidad hasta alcanzar las costas españolas y portuguesas.

Según explicó al diario francés Andy Kraag, responsable del Centro Europeo contra la Delincuencia Grave y Organizada de Europol, los grupos criminales han cambiado su estrategia ante el aumento de los controles en los grandes puertos europeos. "Los traficantes ya no van a los puertos, sino que viajan en grandes embarcaciones y trasladan la cocaína a lanchas rápidas más pequeñas. Luego desembarcan". En ese contexto, añadió que "la ‘ruta de la cocaína’ es básicamente la zona marítima entre las Azores (Portugal) y las Islas Canarias (España)".

Las autoridades españolas estiman que alrededor de 600 lanchas rápidas participan de forma habitual en estas operaciones entre España y Portugal. Cada una puede transportar hasta cuatro toneladas de cocaína, una capacidad muy superior a la que manejaban hace apenas unos años.

La logística también se ha sofisticado. En mitad del Atlántico, estas embarcaciones reciben combustible, agua y alimentos para permanecer durante días esperando la llegada de los buques nodriza. El combustible resulta esencial para completar travesías de miles de kilómetros, y algunos cargueros llegan incluso a transportar decenas de miles de litros de gasolina destinados exclusivamente al reabastecimiento de estas lanchas.

Cinco agentes han perdido la vida en actuaciones relacionadas con estas embarcaciones desde 2024

El incremento de esta actividad ha elevado también el riesgo para las fuerzas de seguridad. Desde 2024 han fallecido cinco agentes españoles y portugueses en actuaciones relacionadas con estas embarcaciones, mientras otros 14 han resultado heridos durante persecuciones e intentos de interceptación. Los investigadores advierten además de que los pilotos de las narcolanchas muestran una actitud cada vez más violenta.

Su elevada velocidad, unida a la falta de medios marítimos y aéreos suficientes, hace que gran parte de la información de inteligencia no pueda traducirse en operaciones sobre el terreno. De hecho, un memorando interno del MAOC (N), el organismo europeo especializado en la lucha contra el narcotráfico marítimo, señala que el 85% de la información recopilada no dio lugar a ninguna intervención por falta de capacidad operativa.

Durante la Operación Galgo, desarrollada en octubre de 2025 entre Francia, Portugal y otros socios europeos, se produjo un hecho inédito: francotiradores franceses dispararon contra el motor de una narcolancha en aguas internacionales para conseguir detenerla.

Mientras tanto, los especialistas consideran que la presión policial sobre los grandes puertos del norte de Europa ha empujado a las redes criminales a buscar nuevas rutas. El Atlántico, entre las Azores y Canarias, se ha consolidado así como uno de los principales corredores para abastecer de cocaína al continente europeo.