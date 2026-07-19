España, ante su espejo: el 'fact checking' futbolero a la selección de Luis de la Fuente a horas de la final

Un "equipo", el "bloque", este "grupo". Luis de la Fuente además de manejar perfectamente las tácticas futbolísticas, dispone de un amplio fondo de armario lingüístico para no repetir alabanzas a su selección. Una España que con él al mando ha vuelto a la élite del fútbol y, con exhibición ante Francia, a toda una final del Mundial. La selección española llega al día soñado como pocos podían soñar.

Eran muy pocos los que le negaban a España el carácter de favorita en el Mundial de 2026, pero aún menos los que imaginaban semejante recital en semifinales ante la todopoderosa selección francesa de Mbappé, Dembélé, Olise y compañía. Sobre el campo, el repaso fue de aúpa. Y, por si hiciera falta, "se cerraron bocas", como apuntaba orgulloso Pau Cubarsí, central indiscutible para De la Fuente junto con su compañero Aymeric Laporte.

No le falta un punto de razón, porque la defensa era una de las pocas dudas que podía ofrecer una plantilla tan redonda y compensada como la que conformó el técnico riojano con una convocatoria que dio que hablar, pero sobre todo dio que soñar.

España abrió su camino en el Mundial 2026 el pasado 15 de junio. Horas antes de que rodase el balón contra Cabo Verde y de que pudiéramos pensar en un 0-0 como al final ocurrió, se sucedieron los análisis del equipo. Extrañamente, muchos coincidían/amos en unas claves que ahora Luis de la Fuente nos 'obliga' a revisar. Una suerte de fact checking en versión futbolera de los 8 puntos con los que arrancabamos hace 34 días: