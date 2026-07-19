Ni transparente ni camuflado: el dron que desaparece girando 25 veces por segundo, más rápido de lo que tu ojo puede ver

Desde hace unos años, la utilización de drones se ha popularizado entre nuestra sociedad. Con el pasar del tiempo y el desarrollo de nuevas tecnologías, su implementación se ha magnificado a una amplia variedad de contextos.

El campo audiovisual, la industria del entretenimiento, la agricultura, los servicios de emergencia y seguridad, entre otros ámbitos, son algunos ejemplos de ello. Recientemente, un grupo de investigadores desarrolló un vehículo no tripulado, el cual tiene la capacidad de convertirse en imperceptible a la vista de ojo humano.

Se trata del “giro fantasma”, así lo han denominado los especialistas, según informa el diario británico The Independent, por medio de uno de sus artículos. El artefacto gira 25 veces por segundo. Tal velocidad es precisamente lo que lo convierte completamente indetectable a la vista de las personas.

Los expertos quisieron explorar una manera poco común para lograr dicho resultado, así lo detalla Michael Rubenstein, de la Universidad Northwestern, quien dirigió el proyecto. “La mayoría de los intentos por camuflar los drones se centran en que se mimeticen con su entorno”, apunta.

“En cambio, nos preguntamos si podríamos diseñar el dron en función de cómo los humanos perciben el movimiento. Esta idea de baja visibilidad mediante el movimiento constante es algo que pocos han explorado”, complementa.

Los investigadores esperan optimizar el "giro fantasma"

Los científicos esperan que este tipo de drones sea de gran utilidad para la monitorización del medioambiente y la vida silvestre. El hecho de que el vehículo aéreo no tripulado sea prácticamente invisible significa que la eficiencia de la supervisión aumentará considerablemente. Se debe tener en cuenta que tanto las personas como los animales se comportan de manera diferente al ver los drones.

No obstante, no todo es perfecto; aunque el artefacto desaparece a la vista humana, aún se puede identificar su presencia vía sonora. En este sentido, los especialistas prevén mejorar la versión inicial y perfeccionarla mediante un sistema de propulsión más silencioso.