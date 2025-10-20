Ponen a la venta un rancho 44 veces más grande que París y tras hacer cuentas sale a 1 céntimo de euro por metro cuadrado

Estados Unidos ocupa una extensión tan vasta de tierra que es capaz de albergar un rancho con unas dimensiones 44 veces mayores que la ciudad de París. El terreno en cuestión es uno de los ranchos más grandes del país y se encuentra a la venta por 22 millones de dólares (cerca de 19 millones de euros), según la red de firmas inmobiliarias de lujo Christie's International Real Estate.

Esta cifra parece astronómica, pero no lo es tanto si se tiene en cuenta que el metro cuadrado cuesta menos de un céntimo de euro, según ha publicado el medio TF1 Info. Por ese precio se puede disfrutar del rancho Midland, que se extiende a lo largo de 470.000 hectáreas de tierras "estatales y federales, escrituradas y arrendadas" ubicadas en Boulder, en el estado de Wyoming, en plenas Montañas Rocosas.

"Así era Norteamérica hace 1.000 años. Es el último lugar de Estados Unidos que es así", afirmó el agente inmobiliario Court Merrigan, que lleva dos meses mostrando la propiedad, al reunirse en el terreno con el medio francés. "Tengo diferentes perfiles: ganaderos, promotores turísticos y amantes de la naturaleza. Y tengo al menos una persona interesada en visitar la propiedad en helicóptero", agregó.

La familia Arambel es la propietaria de este gran pedazo de Estados Unidos desde hace más de un siglo, cuando Jean Arambel, ganadero de ovejas nacido en el País Vasco en 1890, llegó a estas tierras salvajes a los 28 años para empezar una nueva vida. Ahora el rancho Midland. "Durante más de un siglo, los propietarios han practicado la trashumancia, trasladando ganado con las estaciones a más de 160 kilómetros, desde los pastos de invierno hasta las cordilleras de primavera y verano", según la inmboliaria.

El rancho es completamente autosuficiente, según aseguran, debido a los vastos recursos hídricos del rancho. Estos "incluyen kilómetros de ribera privada, derechos de agua preexistentes, arroyos perennes y manantiales, así como acceso adicional al agua" que, remarcan, "son el alma de esta vasta empresa agrícola".

Tampoco se queda corto en cuanto a la fauna, en la que destacan 15.000 antílopes, manadas residentes de alces y ciervos, "un completo ecosistema depredador-presa, así como hábitat para la pesca y la caza de aves".