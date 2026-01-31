Indignación en Francia contra los vagones sin niños en los trenes para "asegurar" la calma: "Dan a entender que el confort adulto exige que no haya niños"

¿Has sufrido alguna vez el llanto de un bebé en un avión o la energía de un niño inquieto en un tren? Son situaciones cotidianas, especialmente en periodos vacacionales. Sin embargo, lo que para unos es una falta de paciencia, para la compañía ferroviaria estatal francesa (SNCF) se ha convertido en una oportunidad de negocio que ha levantado ampollas.

Desde el pasado 8 de enero, los trenes TGV Inoui han estrenado las clases Optimum y Optimum Plus. ¿Su característica principal? Tienen el acceso prohibido a menores de 12 años para ofrecer un "espacio tranquilo y dedicado a bordo".

De "no se aceptan niños" a un tono más suave

La polémica no es nueva, pero ha estallado ahora al hacerse efectivas las tarifas. En las primeras comunicaciones de la empresa en 2025, el mensaje era tajante: "No se aceptan niños".

Tras las primeras críticas, la SNCF maquilló el lenguaje, aunque la restricción sigue siendo la misma: "Este espacio tranquilo es accesible a partir de los 12 años. (Los niños más pequeños, por supuesto, son bienvenidos en el resto del tren)", manifiesta la entidad pública.

La indignación de la sociedad francesa

El podcast 'Los adultos del mañana' denunció la medida en sus redes, desatando una oleada de indignación con miles de comentarios. Uno de los testimonios más compartidos pone el foco en qué es lo que realmente molesta en un tren.

"La semana pasada, en el tren, me encontré con dos situaciones diferentes justo detrás de mí: un adorable bebé de 6 meses que lloraba bastante y un ejecutivo de 65 años que hacía llamadas tanto de trabajo como personales. ¿Cuál créeis que me molestó más? Spoiler: el que se fue al centro del vagón a seguir hablando", comenta un internauta.

La cuenta Kids in Paris también se pronunció con una publicación viral sobre el tema al sentenciar que "los niños tienen derecho a estar ahí, en el tren, en la ciudad, en la vida. El resto es un problema de intolerancia, no de crianza". Dicha publicación suma más de 20.000 'me gusta'.

La magnitud del revuelo ha obligado a pronunciarse a las autoridades. Sarah El Haïry, Alta Comisionada para la Infancia, se ha mostrado impactada por el mensaje que envía la compañía ferroviaria: Incluso autoridades gubernamentales expresaron su desacuerdo con dicha medida. "Cuando se da la impresión de que el consuelo de los adultos proviene de la ausencia de los niños, es impactante".

"Los niños (...) son pasajeros que necesitan acomodarse. Si ofrecemos un servicio óptimo, ¿dónde está el servicio adaptado a niños? ¿Dónde están los vagones con pasillos más amplios? ¿Las zonas de juego diseñadas para niños? ¿Dónde está el espacio de almacenamiento realmente adecuado para cochecitos o equipaje familiar?", se cuestiona la misma en una entrevista para la revista francesa Partents.

La defensa de la SNFC

Por su parte, la compañía se defiende a través de Gaëlle Babault, directora de ofertas de TGV Inoui, quien asegura en la red social X que sus trenes siguen siendo "para todos" y que esta medida solo afecta a una pequeñísima parte de los vagones (el 8%), manteniendo el resto del tren abierto a las familias.