Confirmado por el BOE: la mayoría de autobuses que verás por las carreteras compartirán pronto este nuevo distintivo

El BOE va con sorpresa para los usuarios del autobús en trayectos de larga distancia, aunque no tiene que ver con el precio de sus billetes. Se trata de una resolución del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por la que se establece "la nueva imagen que deberán incorporar los autobuses adscritos a la red de servicios públicos de transporte regular permanente y de uso general de viajeros por carretera".

En palabras llanas: los autobuses que hagan líneas interurbanas a lo largo del país (y que no sean líneas autonómicas, comarcales o urbanas) tendrán que enfundarse en este nuevo diseño bastante pronto. Es un color verde aguamarina en el que, además del logo y del nombre del operador de la línea (Avanza, Alsa o cualquier otra empresa), tendrán que llevar el distintivo de Bus.es.

Bus.es es la marca con la que la Administración General del Estado identifica a aquellos servicios de línea de transporte público que circulan por las carreteras dependientes del Ejecutivo. Su logo anterior, vigente desde el año 2011, era Bus.es: autobuses de España.

La marca, hasta ahora, eran varias cintas con los colores de la bandera española. Ahora Bus.es incorpora un nuevo imagotipo (un autobús que recuerda a un enchufe eléctrico) y un nuevo eslogan: "Conectando España".

Cuándo verás estos autobuses verdes circulando por España

El propio Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha confirmado apenas unas horas después que esta nueva identidad corporativa será "obligatoria para todos los autobuses adscritos a contratos de concesión que se liciten a partir de la publicación de la resolución". También para los licitados con posterioridad a enero de este año y que estén pendientes de adjudicación.

Sin embargo, no habrá una fecha inmediata. Seguramente empieces a ver estos buses con este nuevo distintivo verde de forma progresiva. El propio Ministerio aclara que "la aplicación" de este nuevo uniforme será "por razones coyunturales", de manera "progresiva". Además, "los nuevos distintivos deberán respetar el resto de señalización obligatoria del vehículo y no interferir en otras exigencias reglamentarias".

El Gobierno justifica este cambio en que la nueva identidad de los buses estatales adapta este servicio a "la nueva etapa del transporte público por carretera". El sistema concesional actual "presta servicio a cerca de 2.000 municipios en todo el país, garantizando la conectividad y accesibilidad a través de servicios regulares de autobús", recuerda el Ministerio de Transportes.

Nuevo mapa concesional en camino

En este sentido, el Gobierno también ha recordado que el Ministerio prepara una reordenación del mapa concesional sin perder "la esencia del sistema que ha funcionado". "El Ministerio mantendrá todas las paradas y rutas actuales, garantizando así la continuidad de los servicios, pero permitiendo a su vez que se pueda avanzar en la renovación de las concesiones estatales, una cuestión prioritaria dentro de este esquema".

Por eso "se lanzarán los procedimientos de licitación necesarios" que respetarán la legalidad vigente "y fomentarán la competencia leal entre concesionarias". Eso permitirá al Gobierno "cumplir con varios objetivos"; "la reducción generalizada de tarifas" (billetes), "la potenciación de rutas directas manteniendo la cobertura actual" y, con "una mayor seguridad jurídica para empresas", una "renovación de flotas" y nuevas plataformas de venta.

"Los posibles avances posteriores requerirán la implicación de las comunidades autónomas", abunda el Ministerio. Sin embargo no todo el mundo está contento.

Flix, sorprendida por la similitud de sus distintivos con la nueva imagen de Bus.es

El nuevo diseño de Bus.es ha llamado la atención en redes, sobre todo porque ese verde y ese icono de un bus simulando un enchufe eléctrico recuerda a los distintivos con los que ya opera una empresa alemana llamada FlixBus. Esta compañía opera líneas internacionales (por ejemplo, Madrid-Lisboa) ya que no ha podido acceder al mercado doméstico por, precisamente, el actual sistema de concesiones.

El jefe de Asuntos Públicos de FlixBus en España ha compartido en LinkedIn su sorpresa ante la noticia del Ministerio de Transportes. "Todavía hay imágenes (no generadas por IA) que valen más que mil palabras", ha expresado Miguel Ángel Uriondo, quien en el pasado fue director del Gabinete de Presidencia de Adif (hasta 2021) o asesor en el Ministerio de Transportes (hasta 2023).

"El sistema concesional impide que Flix pueda operar líneas domésticas en España, más de la mitad de las concesiones están caducadas o no han sido licitadas jamás, la CNMC ha pedido en numerosas ocasiones la apertura de todas las líneas de más de 100 kilómetros y ha lamentado que los nuevos pliegos ofrecen ventajas estructurales a los incumbentes que ya explotan las líneas", ha enumerado.

Flix, matriz de FlixBus, también opera compañías como FlixTrain. Aunque cuenta con flota propia, su principal modelo de negocio se basa en la colaboración con cientos de socios locales mientras que la compañía cobra una comisión por prestar servicios tecnológicos, como planificadora de redes, marketing o servicios digitales.