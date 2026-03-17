Feijóo reacciona a lo que dijo Felipe VI sobre la Conquista de América: Guardans le sentencia recordando lo que hace "siempre"

Las declaraciones de Felipe VI sobre la Conquista de América están dando mucho de lo que hablar. El rey, en un alarde de sinceridad, reconoció que durante ese periodo hubo "mucho abuso" y "muchas controversias éticas" por parte de los conquistadores españoles.

En términos generales, sus palabras han sido secundadas por los partidos de izquierdas, mientras que la derecha no ha dudado en criticar lo que dijo el rey este lunes. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha protagonizado una de las reacciones más comentadas.

"Hacer ahora un examen de las cosas que ocurrieron en el siglo XV es un disparate", ha dicho el líder popular este martes. Una opinión muy similar a la de Vox, que asegura que la Conquista de América fue "la mayor obra evangelizadora y civilizadora" de la historia.

El político catalán Ignasi Guardans ha visto lo que ha dicho Feijóo y no ha dudado en decir lo que piensa sobre sus declaraciones. "Siempre pierde la oportunidad de quedarse callado", ha dicho en su cuenta de X.

"Qué pena"

De esta forma, Guardans deja muy claro que no comparte la opinión de Feijóo. No es la primera vez que reacciona a declaraciones del político gallego. En una ocasión reciente, dijo que era una "pena" que fuera "la aparente alternativa a gobernar España".

Esta opinión la expresó al hilo de lo que dijo Feijóo tras el "no a la guerra" de Pedro Sánchez. El líder popular acusó al presidente del Gobierno de ir "contra la seguridad de España" por su posicionamiento contrario a Donald Trump.

Guardans dijo entonces que era "muy pobre y además, falso" en relación a la idea de que un tirano como el líder supremo de Irán, Alí Hoseiní Jameneí. Para el político catalán, ese razonamiento volvía "a justificar la guerra de Irak y vuelve a justificar el bombardeo de Libia".