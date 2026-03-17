Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Feijóo reacciona a lo que dijo Felipe VI sobre la Conquista de América: Guardans le sentencia recordando lo que hace "siempre"
Virales
Virales

Feijóo reacciona a lo que dijo Felipe VI sobre la Conquista de América: Guardans le sentencia recordando lo que hace "siempre"

"Es un disparate", ha dicho el líder del PP. 

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
ignasi Guardans, en una imagen de archivo, junto a Alberto Núñez Feijóo.
ignasi Guardans, en una imagen de archivo, junto a Alberto Núñez Feijóo.

Las declaraciones de Felipe VI sobre la Conquista de América están dando mucho de lo que hablar. El rey, en un alarde de sinceridad, reconoció que durante ese periodo hubo "mucho abuso" y "muchas controversias éticas" por parte de los conquistadores españoles.

En términos generales, sus palabras han sido secundadas por los partidos de izquierdas, mientras que la derecha no ha dudado en criticar lo que dijo el rey este lunes. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha protagonizado una de las reacciones más comentadas.

"Hacer ahora un examen de las cosas que ocurrieron en el siglo XV es un disparate", ha dicho el líder popular este martes. Una opinión muy similar a la de Vox, que asegura que la Conquista de América fue "la mayor obra evangelizadora y civilizadora" de la historia.

El político catalán Ignasi Guardans ha visto lo que ha dicho Feijóo y no ha dudado en decir lo que piensa sobre sus declaraciones. "Siempre pierde la oportunidad de quedarse callado", ha dicho en su cuenta de X. 

"Qué pena"

De esta forma, Guardans deja muy claro que no comparte la opinión de Feijóo. No es la primera vez que reacciona a declaraciones del político gallego. En una ocasión reciente, dijo que era una "pena" que fuera "la aparente alternativa a gobernar España".

Esta opinión la expresó al hilo de lo que dijo Feijóo tras el "no a la guerra" de Pedro Sánchez. El líder popular acusó al presidente del Gobierno de ir "contra la seguridad de España" por su posicionamiento contrario a Donald Trump. 

Guardans dijo entonces que era "muy pobre y además, falso" en relación a la idea de que un tirano como el líder supremo de Irán, Alí Hoseiní Jameneí. Para el político catalán, ese razonamiento volvía "a justificar la guerra de Irak y vuelve a justificar el bombardeo de Libia".

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos