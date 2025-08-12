Un niño llora en el estadio por el calor y la reacción de la tenista Emma Raducanu trae cola en todo el mundo

Una escena protagonizada por la tenista Emma Raducanu en su partido del Masters de Cincinnati ante Aryna Sabalenka está trayendo cola en todo el mundo: se está visualizando millones de veces y ha dejado a pocos indiferentes.

En un momento del partido, que Raducanu perdió por 7-6(3), 4-6 y 7-6(5), se escucha llorar a un niño en el estadio debido a la intensísimo calor que hacía en ese momento y que, de hecho, hizo pasar algún que otro apuro a los tenistas profesionales, como el ruso Daniil Medvedev.

Raducanu estaba sacando en un punto crucial del decisivo tercer set cuando los gritos del niño la descentraron, así que se giró hacia la juez de silla y se quejó de forma ostensible.

"Es un niño. ¿Quieres que lo eche del estadio?", preguntó la árbitra a la tenista, que hizo un gesto con los hombros como mostrando que era evidente que eso era necesario. En el público muchos gritaron que sí, que lo hiciese, y Raducanu los señaló, como queriendo decir que era evidente la respuesta.

"Puedo pedir que se dé por terminado el partido, pero por el momento debemos continuar", acabó respondiendo la juez de silla según recoge el diario The Sun.

"Qué horror!!! Ya me imagino en el fútbol pidiendo que saquen a todos los que gritan antes de un penal", ha respondido una persona en la red social X. "Todos los que no tienen hijos dando la razón a Emma", añade otro.

"Son gente que da con una raqueta a una pelota. ¿Hay que estar en silencio absoluto porque se despistan? Si no se pueden concentrar para hacer eso que se lo hagan mirar. En otros deportes no hay esos problemas", interviene otro.