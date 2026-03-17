Los regalos del equipo paralímpico español de Milano Cortina 2026 a Felipe y Letizia dejan claro que el rey de España es él

Los reyes Felipe y Letizia en la recepción al equipo paralímpico español de Milano Cortina 2026

Aunque los reyes Felipe y Letizia no se desplazaron a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Milano Cortina 2026, se encargaron de hacer notar a los deportistas su apoyo. Celebran sus victorias desde la distancia, y una vez ya en casa, organizaron audiencias para festejar con ellos los logros conseguidos, tanto en medallas como simplemente por haber podido participar en la competición.

Así, el 25 de febrero habían recibido en el Palacio de La Zarzuela a 20 deportistas a los que felicitaron y con los que se reunieron. En agradecimiento, la delegación les regaló unos esquís, un detalle con el que ambos quedaron encantados, pero todo el rey, que sigue siendo asiduo a las pistas pirenaicas.

La reina Letizia hablando con la deportista paralímpica Audrey Pascual en la recepción de los reyes al equipo paralímpico español de Milano Cortina 2026 GTRES

Semanas más tarde ha llegado el momento de una audiencia al equipo paralímpico español, a quienes abrieron este martes 17 de marzo el Salón de Magnolias de La Zarzuela para hablar con ellos, felicitarles por sus éxitos y reconocer tanto sus resultados como el esfuerzo realizado en Milano Cortina.

La delegación paralímpica española estuvo compuesta por ocho deportistas: la abanderada Audrey Pascual, Emilio José Redondo Simon, Higinio Rivero Fernandez, Javier Marcos Arteaga, Maria Mertín-Granizo Ferreira, Iraide Rodriguez-Mata, Alejandra Requesens Leibenger y Victoria Ibáñez Pérez-Maffei. El equipo cosechó cuatro medallas, dos oros, una plata y un bronce, obtenidas todas ellas por la esquiadora Audrey Pascual.

Los reyes Felipe y Letizia con las camisetas con sus respectivos nombres que les regaló el equipo paralímpico español de Milano Cortina 2026 GTRES

Como el día acompañaba, además de la charla en el interior, las fotos de grupo se tomaron en el exterior. Fue ahí cuando Felipe VI y Letizia recibieron los regalos que tenían para ellos los deportistas. Se trató de una camiseta para una del equipo paralímpicos español con sus nombres.

En el caso de ella pone Letizia, que es así como se llama. En cuanto a la camiseta del rey, se estampó Felipe VI. Es decir, su denominación como rey de España. Podrían haber puesto solo su nombre de pila, bueno, el primero de ellos, porque el monarca tiene cuatro, pero el equipo paralímpico quiso tener también ese gesto que deja claro que Felipe es el rey de España.

Visita a Jaén un año después de lo previsto

Tras las despedidas, los reyes pusieron rumbo a Jaén para cumplir con una visita oficial prevista para 2025, pero que tuvo que posponerse casi un año debido al gran apagón sufrido en España en abril del año anterior. Así, Felipe y Letizia conmemoraron los 1200 años de su capitalidad.

Los reyes Felipe y Letizia saludando desde el balcón del Ayuntamiento de Jaén en su visita oficial por el 1200º aniversario de su capitalidad GTRES

La visita comenzó en el Ayuntamiento de Jaén, donde fueron recibidos oficialmente por la corporación municipal. Seguidamente se trasladaron al Salón Mudéjar para contemplar la exposición conmemorativa de la celebración. El último acto en la agenda es un recorrido por los Baños Árabes de Jaén, una visita imprescindible para quien se acerque a la ciudad andaluza.