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Los regalos del equipo paralímpico español de Milano Cortina 2026 a Felipe y Letizia dejan claro que el rey de España es él
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Los regalos del equipo paralímpico español de Milano Cortina 2026 a Felipe y Letizia dejan claro que el rey de España es él

Los reyes recibieron en audiencia a la delegación española participante en los Juegos Paralímpicos y se llevaron unos obsequios por su apoyo.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
Los reyes Felipe y Letizia en la recepción al equipo paralímpico español de Milano Cortina 2026
Los reyes Felipe y Letizia en la recepción al equipo paralímpico español de Milano Cortina 2026Jesus Briones

Aunque los reyes Felipe y Letizia no se desplazaron a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Milano Cortina 2026, se encargaron de hacer notar a los deportistas su apoyo. Celebran sus victorias desde la distancia, y una vez ya en casa, organizaron audiencias para festejar con ellos los logros conseguidos, tanto en medallas como simplemente por haber podido participar en la competición.

Así, el 25 de febrero habían recibido en el Palacio de La Zarzuela a 20 deportistas a los que felicitaron y con los que se reunieron. En agradecimiento, la delegación les regaló unos esquís, un detalle con el que ambos quedaron encantados, pero todo el rey, que sigue siendo asiduo a las pistas pirenaicas.

La reina Letizia hablando con la deportista paralímpica Audrey Pascual en la recepción de los reyes al equipo paralímpico español de Milano Cortina 2026
  La reina Letizia hablando con la deportista paralímpica Audrey Pascual en la recepción de los reyes al equipo paralímpico español de Milano Cortina 2026GTRES

Semanas más tarde ha llegado el momento de una audiencia al equipo paralímpico español, a quienes abrieron este martes 17 de marzo el Salón de Magnolias de La Zarzuela para hablar con ellos, felicitarles por sus éxitos y reconocer tanto sus resultados como el esfuerzo realizado en Milano Cortina.

La delegación paralímpica española estuvo compuesta por ocho deportistas: la abanderada Audrey Pascual, Emilio José Redondo Simon, Higinio Rivero Fernandez, Javier Marcos Arteaga, Maria Mertín-Granizo Ferreira, Iraide Rodriguez-Mata, Alejandra Requesens Leibenger y Victoria Ibáñez Pérez-Maffei. El equipo cosechó cuatro medallas, dos oros, una plata y un bronce, obtenidas todas ellas por la esquiadora Audrey Pascual.

Los reyes Felipe y Letizia con las camisetas con sus respectivos nombres que les regaló el equipo paralímpico español de Milano Cortina 2026
  Los reyes Felipe y Letizia con las camisetas con sus respectivos nombres que les regaló el equipo paralímpico español de Milano Cortina 2026GTRES

Como el día acompañaba, además de la charla en el interior, las fotos de grupo se tomaron en el exterior. Fue ahí cuando Felipe VI y Letizia recibieron los regalos que tenían para ellos los deportistas. Se trató de una camiseta para una del equipo paralímpicos español con sus nombres.

En el caso de ella pone Letizia, que es así como se llama. En cuanto a la camiseta del rey, se estampó Felipe VI. Es decir, su denominación como rey de España. Podrían haber puesto solo su nombre de pila, bueno, el primero de ellos, porque el monarca tiene cuatro, pero el equipo paralímpico quiso tener también ese gesto que deja claro que Felipe es el rey de España.

Visita a Jaén un año después de lo previsto

Tras las despedidas, los reyes pusieron rumbo a Jaén para cumplir con una visita oficial prevista para 2025, pero que tuvo que posponerse casi un año debido al gran apagón sufrido en España en abril del año anterior. Así, Felipe y Letizia conmemoraron los 1200 años de su capitalidad.

Los reyes Felipe y Letizia saludando desde el balcón del Ayuntamiento de Jaén en su visita oficial por el 1200º aniversario de su capitalidad
  Los reyes Felipe y Letizia saludando desde el balcón del Ayuntamiento de Jaén en su visita oficial por el 1200º aniversario de su capitalidadGTRES

La visita comenzó en el Ayuntamiento de Jaén, donde fueron recibidos oficialmente por la corporación municipal. Seguidamente se trasladaron al Salón Mudéjar para contemplar la exposición conmemorativa de la celebración. El último acto en la agenda es un recorrido por los Baños Árabes de Jaén, una visita imprescindible para quien se acerque a la ciudad andaluza.

Guillermo Álvarez Corrales
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Soy redactor de LIFE en El HuffPost España, esa sección siempre necesaria en la que mostramos otro lado de la vida más amable y los temas que quizás no lo son tanto, pero que deben estar en la agenda.

 

Sobre qué temas escribo

Me encargo de contarte todo sobre los royals, un mundo apasionante en el que hay mucho que explicar, descubrir y analizar. También sobre celebrities, viajes, gastronomía y temas de sociedad. No puedo olvidar mi pasión por la cultura en general y por los libros en particular. Por eso realizo de forma habitual entrevistas a autores, algunos de ellos muy conocidos y mediáticos y otros que no lo son tanto pero que también tienen mucho que contar y que ofrecer. Por supuesto no olvido las redes sociales. Siempre estoy pendiente sobre todo de los stories de Instagram para acercar el contenido del Huff. Y de vez en cuando me pongo delante de la cámara para hablar sobre qué está pasando en el mundo royal, porque ahí siempre ocurre algo que merece la pena contar.

 

Mi trayectoria

Nací en León, me crie en Oviedo y me trasladé a Madrid para estudiar periodismo. Desde niño tuve claro que lo mío era contar historias, que mi vocación y mi pasión era y es el periodismo. Formé parte del periódico de mi colegio, y a los 12 años escribí un pequeño libro que nunca ha visto la luz, así como otras historias detectivescas y cómicas, y tuve claro que nada me gustaba más que formar parte algún día de una redacción, así que cursé periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó NOXVO, donde me contrataron para llevar desde su nacimiento un medio digital lifestyle llamado Bekia.

 

Durante mis 14 años en Bekia, me encargué de coordinar la web, escribir sobre realeza, hacer entrevistas a personas relevantes tanto nacionales como internacionales, algunas de ellas realizadas en Cuba, París, Berlín o Venecia, redactar temas de viajes y gastronomía y ponerme delante de la cámara no solo para las citadas entrevistas, sino para grabar vídeos sobre realeza en el programa Royals, con el que cosechamos un gran éxito en Youtube. Esa etapa finalizó en agosto de 2025, cuando me incorporé con muchas ganas e ilusión a la sección de LIFE del Huff Post, donde no solo he podido seguir realizando labores similares, sino que me ha permitido conocer otros ámbitos y crecer profesionalmente. Por cierto, coescribí una obra de teatro y no pierdo la esperanza de ponerme de una vez con la novela a la que tantas vueltas sigo dando.

 

 

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