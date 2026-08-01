Milla, un joven ruso en Berlín: "600 euros por 6 metros cuadrados supone pagar 100 euros por metro cuadrado"

Encontrar un lugar donde vivir se ha convertido en una de las mayores preocupaciones para miles de personas, y no solo en España. En muchas de las grandes ciudades del mundo, acceder a una vivienda asequible es cada vez más complicado, obligando a estudiantes, trabajadores y recién llegados a aceptar alquileres desorbitados por espacios cada vez más pequeños. Berlín, que antes era una de las capitales europeas más accesibles, es hoy otro ejemplo de la crisis de la vivienda.

Milla, un joven ruso recién instalado en la capital alemana, es uno de los miles de afectados por un mercado inmobiliario que ha convertido la falta de vivienda en un negocio muy rentable. Su caso refleja hasta qué punto la escasez de pisos está siendo aprovechada por algunos propietarios e intermediarios, que transforman viviendas en alojamientos cada vez más pequeños y precarios para maximizar sus beneficios.

En un reportaje publicado en YouTube por DW Documental que analiza la crisis del alquiler en Berlín, Milla pone voz a esta realidad y muestra las condiciones en las que vive. "600 euros por 6 metros cuadrados supone pagar 100 euros por metro cuadrado", asegura el joven mientras enseña su pequeña habitación. Una realidad a la que se enfrentan muchos recién llegados que, ante la falta de alternativas, aceptan condiciones que hace apenas unos años habrían parecido impensables.

El problema del alquiler temporal

En verdad su habitación apenas alcanza los 5,76 metros cuadrados, lo cual agrava todavía más su situación. El espacio apenas permite colocar una cama, un pequeño escritorio y poco más. Aun así, reconoce que aceptó esas condiciones porque encontrar una alternativa asequible en Berlín resulta prácticamente imposible para quien acaba de llegar y necesita instalarse con rapidez.

La vivienda donde reside tampoco fue diseñada para albergar a tantas personas. Se trata de un antiguo piso familiar que fue dividido con tabiques para crear ocho minihabitaciones destinadas al alquiler temporal. Este modelo se ha extendido en algunos barrios de la ciudad porque los contratos amueblados de corta duración quedan fuera del límite de precios que impone la normativa alemana, lo que permite a los propietarios cobrar cantidades muy superiores a las del mercado tradicional.

Ante esta situación, muchos residentes denuncian que las comunidades de vecinos están desapareciendo a medida que aumentan las entradas y salidas de inquilinos de corta estancia. Asociaciones vecinales y plataformas de defensa del derecho a la vivienda sostienen que este fenómeno acelera la expulsión de los habitantes de siempre y agrava la crisis habitacional de la ciudad.

Mientras tanto, Milla sabe que pronto tendrá que volver a hacer las maletas para mudarse a otra habitación temporal. Su historia pone rostro a una crisis que ya no se mide solo en cifras, sino también en metros cuadrados. Porque detrás de cada anuncio de una habitación de seis metros por 600 euros hay personas que aceptan vivir en espacios mínimos no por elección, sino porque hoy en día tener un techo se ha convertido en un lujo.