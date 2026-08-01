Oliver Lou, fisioterapeuta, sobre las chanclas: "El pie no está preparado para llevarla mucho tiempo, no es que sea mala"

El fisioterapeuta Ólivar Lou se ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy, de la Cadena SER, para hablar sobre las chanclas y el verano, explicando por qué no es tan buena idea usarlas para caminar.

"En veranos nos ponemos chanclas, algunos más que otros, ¿qué le pasa al pie?", comenzaba preguntando el presentador Pedro Blanco. Durante el verano, las chanclas son uno de los calzados más utilizados, especialmente en las zonas de playa, sobre todo por comodidad.

Para caminar, ya es otro tema diferente. "Lo primero es que el pie no está preparado para llevar una chancla durante mucho tiempo. No es que la chancla sea mala, sino que es el tiempo o para qué lo usamos", explica el fisioterapeuta.

"Si nuestros pies no están preparados, no aguantas"

"Chancla de piscina, chancla de playa, pues para bajar a la piscina o para la playa. Pero chanclas de piscina para irse a andar 10 kilómetros por Madrid, pues no", ha revelado Lou. Según ha contado en el programa de radio, los músculos del pie se van a irritar y "vamos a tener que contar por algún sitio".

Sobre las suelas planas de las chanclas, deja claro que no todas lo son: "Son nuestros músculos del pie, si no están bien preparados y si no están bien fortalecidos, no puedes aguantar todo ese tiempo".

"Si tú bajas a la piscina te las vas a poner 10 minutos, no hay problema. Estar de pie en una suela plana no es el problema, es el tiempo que la usas y lo que hace que irrite la planta del pie", ha concluido.

En cuanto a las reacciones, algunos usuarios, basándose en su experiencia, no han tenido tantos problemas: "Vivo en el Caribe y llevo en chanclas cuatro años y todo en orden". "Mi esposa tiene 65 años, andamos bastante cada día, menos en invierno lleva chanclas desde joven, dice que es con lo que mejor anda", ha expresado el usuario @JM.