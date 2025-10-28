Inventa la cámara de memoria que permite ver una calle como si estuvieras tomando una foto del pasado

La imaginación y la innovación acostumbran a ir de la mano en Japón. En esta ocasión, la gran potencia asiática ha sorprendido con un invento que parece sacado de una serie de ciencia ficción. El ingeniero Yosuke Hori ha presentado una revolucionaria "cámara de memoria", un dispositivo capaz de mostrar cómo lucía un lugar en el pasado, como si se tratara de una fotografía tomada en otra época.

Sin embargo, este aparato no funciona como una cámara convencional. En lugar de capturar imágenes del presente, utiliza sensores de orientación, GPS y la base de datos de Google Street View para reconstruir digitalmente escenas antiguas. Basta con apuntar hacia una calle o edificio para que en la pantalla aparezca su aspecto de años atrás, permitiendo al usuario "ver" lo que ya no está: fachadas reformadas, árboles desaparecidos o construcciones demolidas.

La idea, al parecer, habría nacido del deseo personal de Hori de volver a contemplar su ciudad natal, destruida tras una catástrofe. Pero, lo que comenzó como un experimento artístico se ha terminado convirtiendo en una herramienta que conecta tecnología, memoria y emoción. Presentada en la Maker Faire Tokyo 2025, la cámara ha generado un gran revuelo, siendo comparada por muchos con los artilugios del mítico Doraemon, el gato robótico que imaginaba dispositivos capaces de alterar el tiempo.

Aunque el proyecto aún está en fase de desarrollo, las posibilidades que ofrece son inmensas. Hori ya trabaja en nuevas funciones, como la opción de elegir una década específica o visualizar la evolución urbana de una ciudad. Además, se plantea su uso en educación, conservación histórica e incluso en aplicaciones móviles que permitan explorar cualquier rincón del mundo en distintos momentos del tiempo.