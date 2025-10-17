Una mujer pone fin a la ausencia de una reliquia griega de 2.400 años de antigüedad: "Este acto demuestra que la cultura y la historia no conocen fronteras"

Una pieza arqueológica de gran valor histórico ha vuelto a Grecia después de permanecer durante 50 años en posesión de una ciudadana alemana. Se trata de un capitel jónico de piedra caliza, de unos 23 centímetros de altura y 33 de ancho, que fue sustraído en la década de 1960 del Leonidaion, un antiguo albergue del siglo IV a.C. ubicado en la histórica ciudad de Olimpia.

La mujer, que tomó el objeto durante una visita turística al yacimiento arqueológico, decidió entregarlo voluntariamente al Museo Arqueológico de la Universidad de Münster, en Alemania. La institución se encargó de gestionar su repatriación, culminando en una ceremonia oficial celebrada el pasado 10 de octubre en el Centro de Conferencias de la Antigua Olimpia.

El Ministerio de Cultura griego elogió el gesto de la mujer, destacando su “sensibilidad y valentía” al devolver una pieza que forma parte del patrimonio cultural del país. “Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto”, señalaron las autoridades, subrayando el valor simbólico de este acto de restitución.

Este capitel se suma a otras dos importantes devoluciones realizadas por la Universidad de Münster en los últimos años: en 2019, el “Cáliz de Louís”, vinculado al primer campeón olímpico moderno, y en 2024, una cabeza masculina de mármol de época romana procedente de Tesalónica.

Durante la ceremonia, el secretario general de Cultura, Georgios Didascalou, expresó que “la cultura y la historia trascienden fronteras”, y que cada devolución representa un puente de amistad entre pueblos.

Por su parte, el conservador del museo alemán, Dr. Torben Schreiber, reafirmó el compromiso de la institución con la ética en la conservación, asegurando que seguirán restituyendo cualquier objeto adquirido de forma ilícita. La pieza será restaurada y expuesta en la Antigua Olimpia, donde volverá a formar parte del legado histórico que vio nacer los primeros Juegos Olímpicos.