Investigan la muerte de un 'streamer' francés, maltratado en directo durante días

La muerte del ‘streamer’ francés Raphaël Graven, conocido por su alias Jean Pormanove, durante una retransmisión en directo de la plataforma Kick, en la que otros participantes lo maltrataban, ha conmocionado a Francia. El exmilitar, de 46 años, falleció el lunes en la localidad de Contes, a pocos kilómetros de Niza, tras varios días de emisiones en las que, junto a otros dos compañeros de pantalla, fue víctima de sus golpes, estrangulamientos e insultos, mientras miles de espectadores lo veían desde sus casas. La Fiscalía de Niza ha ordenado que se le realice una autopsia y ha abierto una investigación para determinar las causas del deceso, así como la responsabilidad de los implicados.

Los agentes han encontrado el cuerpo de Graven en un colchón, cubierto por una colcha, en la sala donde se filmaba el reto. Las imágenes, que se han retirado, mostraban cómo otros participantes trataban de despertarlo sin éxito en un contexto de humillaciones que formaban parte del espectáculo. La Fiscalía de Niza ha encargado a la Policía Judicial que reúna todas las pruebas y que analice los vídeos difundidos a través de Kick, un portal de streaming australiano que compite con Twitch, al que se le ha cuestionado por su escaso control de contenidos. Según la cadena de televisión francesa TF1, las autoridades galas ya habían recibido en diciembre de 2024 una alerta sobre la naturaleza de las emisiones.

En el vídeo, junto a Jean Pormanove, aparecían tres personas: Owen Cenazandotti, de 26 años, conocido como Naruto; Safine Hamadi, de 23, alias Safine; y un tercer individuo, al que se le ha identificado como Coudoux. La Fiscalía gala centra la investigación sobre los dos primeros, a quienes le atribuye una presunta incitación pública a la violencia, maltrato en grupo contra una persona vulnerable y la difusión de imágenes vinculadas a los delitos. Según ha revelado Mediapart, ambos ya habían prestado declaración el pasado enero, en el marco de esta investigación.

La reacción del Gobierno francés



La viceministra de Inteligencia Artificial y Tecnología Digital, Clara Chappaz, ha calificado los hechos como “absolutamente atroces” y ha exigido explicaciones a Kick, la plataforma que alojaba las emisiones. “Responsabilizar a las plataformas en línea por la difusión de contenido ilegal no es una opción: es la ley. Este tipo de fracaso puede conducir a lo peor y no tiene cabida en Francia, Europa ni en ningún otro lugar”, ha advertido en un mensaje en X. Chappaz ha confirmado que ha activado a Pharos, el portal público para denunciar contenidos ilícitos, y a la autoridad audiovisual Arcom, que debe aclarar por qué no ha intervenido antes a pesar de las denuncias.

Kick, con sede en Australia y competidora de Twitch, ha lamentado la muerte del creador y ha anunciado que colaborará con la investigación. La empresa ha comunicado la suspensión de las cuentas implicadas y una revisión de sus contenidos en francés.

La muerte de Jean Pormanove ha avivado un debate sobre la permisividad de algunas plataformas digitales, que atraen audiencia con emisiones violentas o degradantes. El ‘streamer’ acumulaba más de medio millón de seguidores en TikTok y 670.000 en Twitch. Su caso ha puesto en evidencia, según Le Monde, la vulnerabilidad de quienes se prestan a este tipo de contenidos y la falta de límites claros en un sector donde la moderación sigue siendo difusa.