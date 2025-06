Investigan una presunta agresión sexual a un menor por 5 compañeros en un viaje escolar

El alumno de un colegio concertado de Valencia fue supuestamente agredido sexualmente por cinco compañeros durante un viaje escolar realizado en marzo de 2023, unos hechos que fueron denunciados ante la Fiscalía de menores por el psicólogo que atendió a la víctima.

El alumno, que entonces tenía 13 años, fue cambiado de centro escolar por la Conselleria de Educación a petición de la familia, aunque los cinco presuntos agresores siguen asistiendo al colegio y están bajo vigilancia por sus tutores y el equipo directivo.

Los hechos ocurrieron en marzo de 2023 durante un viaje de estudios del colegio concertado Nuestra Señora de Loreto de Valencia a Benalmádena (Málaga), cuando al parecer fue agredido sexualmente por cinco compañeros del mismo centro escolar. En junio de ese año, la víctima "causó baja" tras comunicar los padres al centro escolar que no iba volver "porque no estaba bien".

El colegio concertado tuvo la primera noticia sobre los hechos en junio de 2023, cuando les informó un psicólogo que atendió al menor; fue también este profesional quien denunció el caso ante la Fiscalía de menores, según han explicado este lunes en rueda de prensa desde el colegio concertado, regentado por la Fundación Educativa Santo Domingo (FESD).

Fuentes de la Conselleria de Educación han manifestado a EFE que la Unidad Especializada de Orientación en el ámbito de convivencia y conducta acompaño y asesoró tanto al centro escolar como a la familia del menor, que fue cambiado de centro y, posteriormente, lo hicieron sus hermanos.

Ahora el caso está sub iudice, en un procedimiento judicial en el que no se ha personado el centro educativo, según han explicado María Dolores Esteban, directora general del colegio Nuestra Señora de Loreto FESD de València, y Julia Moreno, directora general del equipo de Gestión de la Fundación Educativa Santo Domingo.

Ambas han asegurado en su comparecencia ante los medios que están "a disposición de la Fiscalía", que les ha requerido "documentación y la declaración de algunos miembros del claustro".

Han indicado que por parte de los cinco alumnos considerados presuntos autores de la agresión sexual no ha habido un acto formal de perdón ni un "reconocimiento explícito" de los hechos. Tampoco les consta que haya algún vídeo o grabación de los hechos ocurridos.

Los cinco presuntos agresores siguen acudiendo al colegio concertado y, según Moreno, se ha aplicado sobre ellos "medidas preventivas, una especial vigilancia no explícita para el normal funcionamiento de las aulas", tienen un "seguimiento por parte del tutor" y, desde aquellos hechos, "no se ha detectado ninguna incidencia ni conducta preocupantes por parte de ellos".

Preguntadas sobre qué falló para que se llegara a la situación que vivió el menor, Moreno ha señalado que "por muy duro que sea, cuando se realizan actividades escolares con salidas con pernoctas, incluso como en este caso en el que la ratio de vigilancia de los profesores era muy superior a la exigida por la ley, si no hay alguien en cada habitación, y no puede haberlo, y hay habitaciones compartidas entre alumnos, no existe un riesgo cero".

Según Moreno, tras tener conocimiento de los hechos en junio de 2023 se actuó "de modo inmediato", se activaron los protocolos para la gestión del caso y se puso en conocimiento de las autoridades y la inspección educativa.

"Desde Fiscalía no se ha aplicado ninguna medida de alejamiento ni de control", ha señalado la directora general del Colegio, y ha añadido que en el caso de esta actividad pernocta "se han cambiado las normas de convivencia y han sido firmadas por las familias", y en el caso de que hubiera cualquier incidente los menores serían retirados de la actividad