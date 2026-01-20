Jara, joven que regresa a su pueblo de Huesca a emprender: "Ha sido el camino perfecto para fusionar mi amor por la naturaleza con promover el cuidado saludable"

En los últimos años, el emprendimiento en el medio rural está viviendo un renovado impulso. Cada vez más jóvenes deciden regresar a sus pueblos o iniciar allí nuevos proyectos, atraídos por una mayor calidad de vida, la conexión con el entorno y las oportunidades que ofrece la economía local ligada a la sostenibilidad, la innovación y el valor de lo artesanal. Un fenómeno que está redefiniendo el papel de los pequeños municipios como espacios para emprender y desarrollar iniciativas con proyección más allá de lo local.

En este contexto, Jara Escudero, natural de Peralta de Alcofea, ha apostado por su pueblo para cumplir su sueño y dar un paso firme por el emprendimiento rural. Tras formarse en naturopatía y cosmética natural, ha impulsado CISTUS, una marca de cosmética artesanal que el jurado de los Organics Clean Awards ha distinguido como “Mejor Marca Española de Cosmética Natural 2026” y finalista en la categoría internacional de marca “clean”.

La joven emprendedora, que recuperó las enseñanzas heredadas del mundo agrícola de su familia y las complementó con un curso superior de Naturopatía y un Máster Europeo en Cosmética Natural, Ecológica y Dermofarmacia, asegura que su proyecto nació de la combinación de formación, territorio y curiosidad por las plantas autóctonas. “Ha sido el camino perfecto para fusionar mi amor por la naturaleza con mi deseo de promover un cuidado consciente, saludable y sin tóxicos”, señala en Onda Cero.

Se espera una tienda física

CISTUS ofrece hoy una línea corta de productos pero cuidada: sérums faciales, aceites, bálsamos labiales, protectores solares y packs de hidratación, elaborados con materias primas locales y procesos artesanales que priorizan la sostenibilidad y la trazabilidad. La visibilidad internacional lograda con los Organics Clean Awards ha sido, según la fundadora, un impulso para consolidar la marca y abrir nuevas vías de crecimiento.

El retorno a Somontano de Barbastro, una comarca que combina paisaje semiárido y una tradición agrícola muy ligada a la flora autóctona, no es casualidad. Escudero ha elegido su pueblo como base de operaciones para mantener el vínculo con la materia prima y para impulsar desarrollo local. Peralta de Alcofea se convierte así en escenario de una historia de emprendimiento que desafía la tendencia de emigración de jóvenes a las ciudades.

La proyección del negocio no se queda en la venta online y en ferias, sino que Jara planea la apertura de un laboratorio colaborativo y una tienda física en Peralta de Alcofea, un espacio pensado tanto para la producción propia como para acoger a otros cosmetólogos y pequeñas marcas que necesiten instalaciones compartidas. En definitiva, el proyecto busca consolidarse como un polo de actividad en el municipio y reforzar la red de economía local.

Desde su origen como idea casera hasta su actual reconocimiento, el trayecto de CISTUS pone de relieve varias tendencias: la profesionalización de la cosmética natural, la valorización de ingredientes locales y la capacidad de iniciativas rurales para conectar con mercados más amplios sin renunciar al arraigo territorial. Un ejemplo de cómo el talento joven puede convertir un pueblo pequeño en el punto de partida de proyectos innovadores, sostenibles y con vocación de futuro.