Un hombre de 92 años cumple su sueño y compra un deportivo espectacular: "Alguien perdió su herencia"

Es el típico sueño que uno tiene de pequeño, o de adolescente. Cuando sea mayor, tendré un coche deportivo. Y no hay límite para ese "cuando sea mayor". Lo ejemplifica a la perfección una pareja británica que, con 92 años, decidió celebrar su 70 aniversario cumpliendo un sueño de la infancia... Comprándose un Porsche 911. Por qué no.

La historia tuvo lugar en Bournemouth, Reino Unido, y ha sido recogida por el medio Ilta Sanomat, donde han explicado que los Evans, como se apellida la pareja, acudieron a un concesionario local con las ideas muy claras. Querían que sus 70 años como matrimonio fueran un recuerdo imborrable, y también un llamamiento a la juventud que puede haber en la vejez. Y qué mejor que comprar un coche con 400 caballos de potencia.

El momento causó tal impacto en el concesionario que incluso pidieron a los Evans poder hacerles una fotografía con el coche y subirlo a Instagram. No todos los días aparecían por el local personas de más de 90 años dispuestas a hacerse con un vehículo que es capaz de alcanzar casi los 300 kilómetros por hora.

En redes sociales, la cosa estuvo dividida, para variar. Mientras estaban los que celebraron su decisión, aparecieron los que siempre gustan de criticar las acciones de los demás: que si los Evans eran demasiado mayores para subir y bajar de un coche tan bajo, etc. Incluso hubo quien bromeó sobre el dinero que los Evans iban a dejar a su familia en el momento de fallecer. "Alguien perdió su herencia", dijo un usuario.

Pero, en general, la mayor parte de los usuarios que vieron la foto pensaron que la pareja británica había demostrado que nunca es tarde para cumplir un sueño y que la edad no debe ser un obstáculo para disfrutar de la vida.

Eso sí, a muchos les pareció sorprendente que esta pareja, que vivió cómo Bournemouth fue bombardeada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, optara por un vehículo alemán para celebrar sus 70 años de casados. Pero qué culpa tendrá el coche.