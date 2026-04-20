Jesús Contreras, ingeniero, sobre la seguridad de las presas españolas: "En el Gobierno no son conscientes de la situación, o no quieren ser conscientes"

Se acerca el verano y tras un invierno de mucha lluvia, toca volver a mirar a un clásico de cada temporada, especialmente en épocas de pertinaz sequía. Las reservas de agua y, en concreto, las presas de toda España. Igual de recurrente que es fijarse en ellas es plantearse la pregunta de si son realmente seguras y útiles estas infraestructuras en España, un país tan íntimamente ligado a los problemas con el agua.

Sometidas a gran presión a comienzos de año, numerosas infraestructuras fueron objeto de actualidad. Ahora, un profundo reportaje de El País pone el foco en cómo y cuánto funcionan las presas por todo el país.

Con una media de edad superior al medio siglo, el análisis sobre estas infraestructuras de Jesús Contreras, portavoz de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos parece más que pertinente. "Hoy hay muchas presas del país que no cumplen los coeficientes de seguridad que deberían tener", apunta en su testimonio a El País.

En un país tan extenso y diferenciado por regiones, cada presa es un mundo en sí misma, aunque por agruparlas, están divididas en tres grupos, en función de la gravedad de la incidencia que podrían causar en caso de avería o problema de funcionamiento. El primero grupo, llamadas de Tipo A son aquellas que pueden llegar a afectar a núcleos urbanos y causar los daños más graves. Las de Tipo B ocasionarían impactos importantes o afectarían a un reducido número de viviendas, mientras que las de Tipo C implican efectos moderados.

Jesús Contreras critica que "en el Gobierno no son conscientes de la situación, o no quieren ser conscientes". Aunque admite que "evidentemente, el cambio climático influye en la seguridad de las presas", el portavoz de la entidad no esconde pensar que esa falta de conocimiento de la situación real seguirá así "hasta que un día ocurra algo gordo; aquí va a pasar como con los ferrocarriles".

Desde el Gobierno es relato es, evidentemente, distinto. En declaraciones a El País, Juan Carlos de Cea, coordinador del área en la Subdirección General de Dominio Público Hidráulico e Infraestructuras del Ministerio para la Transición Ecológica insiste en las labores proactivas de su departamento. Así, asegura que "estamos analizando precisamente cuál es la situación real de la seguridad de las presas a fecha de hoy y estamos haciendo una prognosis [NDR: pronóstico] de qué ocurriría con distintos contextos del cambio climático, según sea más o menos severo".