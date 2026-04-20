Cobran 55 euros por una cita gratis: así estafan grupos organizados a los inmigrantes en pleno proceso de regularización

El pasado 16 de abril se inició el proceso de regularización administrativa extraordinaria para miles de personas migrantes que residen en España. El plazo para realizar el trámite finaliza el 30 de junio.

El ritmo de peticiones en estos primeros días está siendo muy elevado. En concreto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones informó en un comunicado de que en las primeras 24 horas se habían recibido un total de 13.500 solicitudes telemáticas.

Esa alta demanda está haciendo que algunos estafadores traten de aprovecharse de esos migrantes que se encuentran en situación irregular y que cumplen los requisitos para poder acogerse al proceso de regularización.

Tal y como ha desvelado la Cadena SER, apenas unos días después de que el 16 de abril se abriera el plazo para solicitar la regularización, ya existen grupos organizados que cobran 55 euros a los migrantes por proporcionarles una cita que es gratuita.

De hecho, en la web que el Gobierno ha habilitado para centralizar todos los trámites relacionados con este proceso de regularización administrativa extraordinaria de migrantes se puede leer el siguiente mensaje: "IMPORTANTE: Las citas presenciales son GRATUITAS, nadie puede cobrarte por reservar o disponer de una cita presencial".

Personas "muy vulnerables" como posibles víctimas

David Querol, vocal de la Comisión de Extranjería del Consell de l'Advocacia Catalana y presidente de Extranjería del Colegio de Abogados de Mataró ha destacado, en declaraciones a la Cadena SER, que este tipo de estafas son habituales en esta clase de procesos ya "al ser extranjeros, sin conocer el idioma y estando en situación irregular, se convierten en personas muy vulnerables durante este proceso".

"Hace 20 años, en la anterior regularización, ya hubo estafas para obtener documentos o cita previa... Y ahora, cuando ha empezado este proceso con su debacle informativa, constatamos que vuelve a suceder", ha añadido al respecto David Querol.