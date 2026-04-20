La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude alerta en su informe anual: el aumento del gasto en defensa es "un imán" para los estafadores y ya se están detectando más casos

La Unión Europea despertó hace años, en palabras de sus responsables, como hace años fue Josep Borrell, alto representante y jefe de la diplomacia en la anterior legislatura. Y ese 'despertar' pasaba por un rearme y una conciencia más fuerte de la industria militar; una apuesta ante la amenaza de Rusia y otros peligros a uno y otro lado del mapa.

En el camino a un verdadero ejército europeo, Bruselas alterna su convencimiento en el rearme del bloque con un aviso de contención a sus países miembros. Porque, en palabras del nuevo director de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el rearme es un "imán" para los delincuentes.

El organismo de control antifraude con sede en la capital de Bélgica, alerta de que se ha disparado no solo el gasto en asuntos militares. También las denuncias sobre "irregularidades en el ámbito de la defensa, especialmente en proyectos de investigación o adquisiciones".

Así consta en el informe anual de OLAF, publicado este lunes. "Si invertimos más en defensa, veremos más fraude o más casos relacionados con la defensa", apuntaba al respecto el actual director del organismo, Petr Klement, al Financial Times.

"El imán para los estafadores, el imán para los criminales... es el dinero mismo”, añadía para dejarlo aún más claro. No en vano, de los casi 600 millones de euros de fondos de la UE utilizados de forma indebida y detectados por la oficina, la vis armamentística ocupa un lugar destacado.

Para el alto responsable del organismo antifraude, "dado que se trata de dinero de los ciudadanos europeos, y puesto que la OLAF tiene la tarea de proteger los intereses financieros, estamos firmemente comprometidos y en alerta".

Solo en 2025, como reza el informe recién publicado, el organismo ha concluido 209 investigaciones, que han dado lugar a "recomendaciones dirigidas a las autoridades nacionales y de la UE". También a lo largo del último ejercicio se han iniciado 254 investigaciones, a partir de los análisis preliminares realizados por expertos de la propia agencia.

No es para menos. Desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, la UE ha reaccionado multiplicando su inversión en defensa. Con datos de Financial Times, en este nuevo rumbo se incluyen un programa de 500 millones de euros para financiar municiones, un programa específico para industria militar de 1.500 millones y una suma cercana a los 150.000 millones de euros en préstamos de defensa con respaldo de la propia UE.

Aunque la OLAF vigila en bloque, su propio director admite que hay países más propensos a sufrir problemas. Sin personalizarlo en nadie, Klement sí admite la existencia de estados "con un sistema de controles más débil... esto no es para avergonzar a ciertos países o sectores. Simplemente así es como ha funcionado durante décadas".