La reflexión de Juanes sobre Rosalía en un artículo de 'Billboard' es para enmarcar

El cantante colombiano Juan Esteban Aristizábal Vásquez, conocido mundialmente como Juanes, ha compartido una cristalina reflexión sobre la figura de Rosalía en un artículo publicado en Billboard, medio que precisamente homenajeará a la cantante catalana como Mujer del Año 2026 en los premios Latin Women in Music.

Juanes fue uno de los primeros defensores de Rosalía y así lo demuestra en el artículo, en el que relata la primera vez que se encontró con ella en Madrid, ciudad a la que viajó por motivos de promoción y donde coincidió con la cantante Bebe. Fue ella quien le dijo que iban a ver a Rosalía al teatro dentro del ciclo Suma Flamenca Joven, un festival en el que artistas jóvenes interpretan flamenco.

"Me senté en mi butaca y, a mi lado, estaban el bailaor Joaquín Cortés y Bebe. Entonces me quedé mirando a esta mujer, sentada en un taburete, cantando canciones de Los Ángeles. No podía creer lo que veía. Para mí, era algo precioso. Joaquín parecía un loco, completamente alucinado, diciendo: ¡No me lo puedo creer! ¿Qué es esto? Estaba completamente hipnotizado", ha relatado el colombiano.

Una artista atemporal que solo aparece "una vez en la vida"

Ha explicado que en ese momento se quedó en estado de "shock" y "completamente impresionado" por ver y, sobre todo, escuchar a Rosalía cantar. Lo que más le impactó fue su voz y para él fue una "revelación maravillosa": "Una mujer que cantaba como Edith Piaf o Carlos Gardel, esos artistas atemporales que solo aparecen una vez en la vida".

Ahí empezó todo. Después, Juanes llamó a Rebeca León, su socia de representación. Esta viajó a Barcelona y se reunió con Rosalía, convirtiéndose en su representante entre 2017 y 2023.

Así describe lo que siente al ver a Rosalía cantar: "Viniendo de Barcelona, que tiene una atmósfera completamente diferente, pero aportando algo moderno a su canto sin perder la conexión con el flamenco, me impacta". A pesar de que, según ha escrito, las cantaoras flamencas cantan con mucha fuerza y con una intensidad "cruda", Rosalía es muy diferente: "Su voz es suave, como si te cantara al oído, casi como un susurro".

También ha hablado sobre sus álbumes: de El Mal Querer se quedó impresionado y, aunque le pareció algo "muy extraño", lo acabó entendiendo; de Motomami, que era más audaz en muchos sentidos; y de Lux, del que ha señalado que destaca por sus "audaces decisiones artísticas que la sustentan".

"Si Rosalía alguna vez duda de algo, será sobre sus límites"

"Me emociono cada vez que la escucho cantar. Ni siquiera necesito verla actuar; simplemente me pongo los auriculares y dejo que suene su música, y siento que mi alma llora de alegría y emoción. Su voz es tan hermosa, tan única… Honestamente, muy pocas personas tienen la bendición de tener un don así", ha reflexionado.

Además, ha retratado su impacto cultural no solo por su música, sino por todo lo que la rodea: desde la moda y los videoclips hasta las letras. Ha dejado una conclusión implacable: "Si Rosalía alguna vez duda de algo, será sobre sus límites, porque creo que no tiene ninguno".