Ramoncín se pronuncia tajante tras las declaraciones de Luis Bárcenas sobre Rajoy

El cantante José Ramón Julio Márquez Martínez, conocido popularmente como Ramoncín, ha hablado en el programa vespertino de La Sexta, Más Vale Tarde, con Iñaki López y Cristina Pardo al frente, sobre lo que ha declarado Luis Bárcenas acerca de Mariano Rajoy en el juicio de la llamada operación Kitchen.

El que fuera máximo responsable de las cuentas del PP entre 2011 y 2016 ha confirmado en sus declaraciones ante el juez que existen unos supuestos audios que incriminan a "M.R.", confirmando que "era Mariano Rajoy". De hecho, ha revelado que durante su estancia en la cárcel de Soto del Real dio orden de destruir estas grabaciones.

Hizo ese encargo a un preso que estaba especializado en trabajos informáticos: "Le doy la instrucción de que una grabación en concreto la tenga localizada, le doy las claves de acceso a esa documentación y que yo le daré la instrucción de cuándo hay que destruir esa información".

"Sirve para calcular la honestidad de cada uno"

Ramoncín ha dado su perspectiva sobre todo este asunto y ha comenzado expresando que "tiene un interés periodístico tremendo y sirve para calcular la moral de cada uno y la honestidad y la honradez de cada uno". Además, ha señalado un "problema legal": "No se puede imputar a alguien por sorpresa en un juicio como este".

"Lo único es que si esas pruebas estuvieran clarísimas, porque podemos creer a Bárcenas o no, pero si estuviera claro, el tribunal podría suspender el juicio el tiempo suficiente para hacer una imputación sobre alguien que posiblemente podría estar", ha explicado.

Rajoy "seguirá con el mismo argumento"

Recordando que Rajoy ya declaró como testigo y que también lo hará de nuevo en la causa el próximo jueves, Ramoncín ha incidido: "Si él tiene clarísimo el tema de que no ha hecho nada y que no pasa nada, o sabe perfectamente que los que lo tenían que guardar lo han guardado, seguirá con el mismo argumento".

Sin embargo, esto "realmente no lleva a ningún sitio, salvo que el tribunal decida suspender el juicio, imputarle debidamente para que se pueda defender y arrancar el juicio con esas nuevas pruebas".