José Luis, joven trabajando en Madrid pero viviendo en Ciudad Real: "Los dos viajes, ida y vuelta me salen a 10 euros al día. Merece la pena"

La vivienda en Madrid se ha convertido en un lujo que muchos no pueden permitirse. Entre precios que triplican los de otras ciudades y alquileres que devoran la nómina, algunos optan por una solución arriesgada: recorrer cientos de kilómetros cada día para trabajar en la capital, a cambio de ganar calidad de vida.

José Luis es uno de ellos. Vive en Ciudad Real con su pareja y su hija, y cada mañana se despierta antes de las seis para coger un tren hacia Madrid. “Merece la pena. Los dos viajes, ida y vuelta me salen a 10 euros al día”, explica a A3 Noticias. Para él, mudarse lejos le permite disfrutar de un piso más grande y cómodo, algo que en Madrid le sería prácticamente imposible.

El coste de la vivienda marca la diferencia: según datos recientes, el precio medio del metro cuadrado en Madrid es más del triple que en muchas ciudades periféricas. Para José Luis, el trayecto diario es un precio justo a pagar por la comodidad y la vida que su familia puede llevar.

La experiencia no es única. En Guadalajara, por ejemplo, muchos estudiantes y trabajadores realizan un trayecto similar cada día. José Manuel, vecino de la zona, asegura que le sale prácticamente igual llegar al centro desde Guadalajara que desde otras partes más cercanas a Madrid. “Seguiré viviendo en Guadalajara, a poder ser, siempre. Para mí no presenta ninguna ventaja vivir en Madrid”, afirma.

Historias como estas muestran que, más allá de los kilómetros y el tiempo invertido en trenes, vivir lejos de la capital puede ser una estrategia rentable para quienes buscan espacio, tranquilidad y oportunidades que en la ciudad son inalcanzables.