Un joven trabaja en diez empresas de viajes compartidos y en todas tenía pensado un final muy rentable para los coches

La policía rumana está buscando a un joven de Budapest (Rumanía) que ha protagonizado una trama fraudulenta de venta ilegal de vehículos pertenecientes a empresas de viajes compartidos.

Tal y como recoge el medio de comunicación rumano ObervatorNews, el presunto delincuente trabajó para diez empresas diferentes y en cada una de ellas vendió los coches a centros de desguace.

El sospechoso se presentó como un conductor experimentado. Sin embargo, no regresó a las empresas después del primer día, quedándose con los coches para poder negociar con ellos.

"Lo llamé y nada. Me mandó un mensaje: 'Estoy con mi hija en el médico. Te llamo en 10 minutos'. No llamó. Lo volví a llamar y no contestó. Y entonces miré el GPS. Vi que estaban desmantelando el coche", ha contado uno de los empresarios afectados por la estafa.

Otro empresario ha señalado que "parecía de confianza. Jamás pensarías que haría semejante disparate. Después de quitarme el coche, debía ir a la flota a firmar el contrato de trabajo". Pero no acudió, y siguiendo su modus operandi, puso la excusa de que estaba con su hija en el hospital.

Aunque la mayoría de los desguaces exigen la documentación del propietario del vehículo, el presunto delito pudo llevarse a cabo debido a que el joven encontró a trabajadores de desguaces dispuestos a aceptar solo una declaración manuscrita en la que se aseguraba que era el dueño del coche.