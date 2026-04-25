El escáner gigante que permite a los funcionarios de aduanas detectar contrabando sin abrir los camiones

Un nuevo sistema está cambiando la forma en la que las aduanas controlan el tráfico de mercancías en carretera. Se trata de un escáner gigante capaz de inspeccionar camiones en cuestión de minutos, sin necesidad de abrirlos.

La herramienta ha sido presentada recientemente en Saboya, una zona clave en el paso de mercancías entre Francia e Italia. Por este punto circulan cada día miles de camiones, lo que lo convierte en un lugar estratégico para detectar contrabando, especialmente de tabaco o drogas.

Hasta ahora, las inspecciones podían ser largas y complejas. Abrir un camión implicaba tiempo, personal y, en muchos casos, colas en la carretera. Con este nuevo sistema, el proceso es mucho más rápido. "Ahorra mucho tiempo. En dos o tres minutos, tenemos una imagen completa del camión. En cambio, si tenemos que abrirlo, se tarda mucho más", explica Romain Noël, director regional de aduanas de Chambéry, al diario local franceinfo.

El funcionamiento es bastante sencillo, pero también bastante potente. El escáner, instalado en un vehículo especial, se desplaza junto al camión sospechoso y genera imágenes del interior. Estas se envían en tiempo real a los agentes, que analizan si hay algo fuera de lo normal. Solo en caso de detectar anomalías se procede a abrir el vehículo.

Los controles, además, no siguen un horario fijo. Las autoridades los realizan a distintas horas del día para evitar que los contrabandistas puedan anticiparse. "Intentamos hacerlo muy temprano por la mañana o muy tarde por la noche. A veces, incluso durante el día. La idea es variar los horarios de los controles para no crear una rutina. Si nos observan, aún podemos dar una sorpresa", señala por su parte Thibault Rougelot, responsable de aduanas.

La puesta en marcha de este escáner responde al aumento de actividades ilegales en la zona. Solo en enero, se interceptaron grandes cantidades de tabaco en esta ruta, lo que ha llevado a reforzar los controles con nuevas tecnologías.

Además, este tipo de operativos no se realizan en solitario. En muchas ocasiones participan también otros cuerpos de seguridad, como la policía o la gendarmería, especialmente en puntos cercanos a la frontera.