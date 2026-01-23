Una experta en Defensa de Estados Unidos admite el error histórico de Occidente: "Debido a nuestra arrogancia pasamos por alto el aumento del resentimiento ruso"

Un residente camina junto a un edificio destruido mientras continúa la guerra entre Rusia y Ucrania, el 14 de noviembre de 2024, en Myrnohrad, óblast de Donetsk, Ucrania.

El debate generado esta semana en torno a Groenlandia ha restado foco, según la experta en Defensa Jane Harman, a la principal prioridad estratégica de Europa: la guerra en Ucrania y la respuesta a la ofensiva rusa, tal y como recogen desde EFE.

Harman, presidenta de la Comisión de Estrategia de Defensa Nacional de Estados Unidos, expresó esta preocupación durante un panel celebrado en el Foro Económico Mundial de Davos, donde lamentó que el apoyo europeo a Kiev no esté siendo suficiente y criticó también la limitada implicación de Washington en el conflicto.

A su juicio, la resistencia ucraniana sigue siendo firme pese a la falta de recursos. “Creo que el arma más poderosa que tienen los ucranianos es su corazón. Nunca van a dejar de luchar”, afirmó, antes de añadir que Europa “no ha sido tan útil como podría” y que Estados Unidos “ha estado bastante ausente”.

La experta defendió que el respaldo a Ucrania no responde solo a intereses geopolíticos, sino a la defensa de principios democráticos fundamentales. En ese sentido, sostuvo que la situación actual hunde sus raíces en errores cometidos tras el final de la Guerra Fría, cuando Occidente no supo anticipar el auge del resentimiento ruso. “Pasamos por alto, debido a nuestra arrogancia, el aumento del resentimiento ruso”, señaló, personalizando ese proceso en la figura del presidente ruso, Vladímir Putin.

Harman recordó un encuentro con el mandatario ruso en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2007, donde, según relató, percibió con claridad sus intenciones. “Expuso lo que planeaba hacer, y lo que planea hacer, o está haciendo, que es restaurar el Imperio ruso”, dijo, una impresión que, confesó, le provocó “escalofríos”.

En su análisis del contexto internacional, la experta también apuntó al papel de Donald Trump, de quien aseguró que admira a líderes autoritarios. “Donald Trump admira a los hombres fuertes, especialmente a Putin y a Xi Jinping”, afirmó.

Finalmente, sobre el clima general del Foro de Davos, Harman explicó que detectó dos debates paralelos: uno centrado en la revolución tecnológica y la inteligencia artificial, con su potencial transformador y sus riesgos si se utiliza de forma indebida, y otro dominado por la política internacional, marcado —según dijo— por el paso de Trump.