Un norteamericano viene a trabajar a España y flipa al descubrir cómo funcionan aquí las vacaciones

En @toomuchtosay.podcast han hablado con un norteamericano que ha trabajado tanto en Estados Unidos como en España y ha hablado de lo impactante que fue para él descubrir cómo son las vacaciones en Europa.

En Estados Unidos no hay vacaciones como tal "son horas que vas sumando cada mes y al final del año puede ser que tengas 10 días pero que nunca usas" porque allí te miran mal y te pueden llegar a penalizar por ir de vacaciones.

En su primer trabajo en España descubrió lo que eran: "Me pidieron vacaciones. Me han dicho me tienes que mandar las vacaciones. Espera, ¿quieres que libre? ¿No me necesitas? No entiendo nada".

"En mi primer año hice un viaje de 8 días de esquiar, ¿cómo puede ser que nos dejaran salir cinco compañeros de trabajo para hacer un viaje de esquí? Ellos me están pidiendo otras fechas además de eso", ha contado sorprendido.

También ha narrado flipando cómo le dijeron una vez que había hecho muchas horas de más y que se tomara un día y medio libre para recuperarlas: "¿Tengo hoy y mañana libre?O sea, brutal".