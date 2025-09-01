La AEMET avisa de las zonas de España donde tendrán el paraguas abierto casi toda la semana

Los últimos coletazos del verano van a dejar lluvias en varias zonas de la Península Ibérica. Según ha avisado la AEMET, este primer lunes de septiembre en varias provincias tendrán que abrir los paraguas. Esta misma tarde ha advertido la presencia de algún chubasco acompañado de tormenta en Cataluña y Baleares.

La Agencia Estatal de Meteorología también prevé que a partir de mañana comenzará a llover más intensamente en Galicia. Sin embargo, de cara al viernes y el fin de semana pronostica que las nubes darán un respiro a gran parte del país con el predominio del sol sin precipitaciones significativas a excepción del domingo en el cuadrante noroeste peninsular.

Un septiembre más frío del habitual

Con o sin lluvia la AEMET advierte de que las temperaturas comienzan el curso por debajo de lo normal en el interior norte peninsular. Los grados descenderán durante la primera parte de la semana, pero irán subiendo en plano general dejando un viernes y un fin de semana "muy cálido con temperaturas de verano en todo el país". Aún así, el próximo domingo bajarán por el noroeste peninsular.

Un otoño caluroso y seco

El verano de 2025 ha sido uno de los dos más cálidos en España, junto a 2022, desde 1961, con uno o dos grados más por encima de lo normal en esta época, según ha confirmado la AEMET, a falta de datos definitivos, cuando comienza este 1 de septiembre el otoño meteorológico, que se espera que sea también más cálido de lo normal.

La tendencia más probable para el otoño meteorológico es que sea una estación con temperaturas superiores a las normales en todo el país. De esta forma, registra un 60-70% de probabilidad de que este otoño meteorológico sea más cálido de lo normal, frente a un 10% de que sea más frío en la Península y Baleares. Respecto a Canarias, esas cifras se sitúan en un 50% de probabilidad de que sea más cálido frente a un 20% de que el otoño sea más frío de lo normal.

Respecto a las lluvias, hay un 45% de probabilidades de que el otoño sea menos lluvioso de lo normal en el oeste y en el centro de la Península, así como en Canarias, frente a un 20% de que las lluvias sean superiores a las normales en esas zonas, mientras que para el este de la Península y Baleares no hay una tendencia clara.