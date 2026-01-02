La alerta por nevadas "copiosas" en el centro y este ya es real: lista actualizada de comunidades donde la borrasca Francis golpeará más fuerte

Es probable que toque quitar hielo y nieve de tu coche en los próximos días antes de salir.

¿Recuerdas la gran nevada en Madrid causada por la borrasca Filomena? Fue justo por estas fechas, tras la Navidad, y la tendencia de más frío y mal tiempo se repite un año más en enero. Llega lo peor del invierno con esta alerta por nevadas "copiosas" en el centro y este de España.

En este caso, la borrasca se llama Francis y su impacto durará en principio varios días, con un descenso acusado de temperaturas, desplome de la cota de nieve y riesgo de fuertes nevadas en amplias zonas del interior.

Pero hay matices, porque aunque el escenario general está claro, los meteorólogos insisten en un matiz clave: la incertidumbre no está en la borrasca en sí, sino en los pequeños sistemas asociados que pueden marcar grandes diferencias a escala local.

Por qué la borrasca Francis genera tanta incertidumbre

Antes de todo, señalar que las zonas más afectadas serán en centro peninsular, ambas mesetas, este peninsular y prelitoral mediterráneo. Dicho esto, si vamos más a lo técnico, que sepas que Francis se cataloga como un sistema de escala sinóptica, bien definido y con más de 1.000 kilómetros de diámetro.

Todo esto significa que su posición al sur de la Península y la llegada de aire polar continental desde Europa están recogidas por todos los modelos principales desde hace días. Entonces, ¿dónde está el problema?

La clave está en pequeños frentes secundarios y las llamadas mesobajas que se formarán en la zona de contacto entre el aire frío continental y el aire más húmedo del Mediterráneo. Estas estructuras, difíciles de modelizar con precisión, son las que decidirán dónde, cuándo y con qué intensidad nieva.

Una variación de apenas 100 o 200 kilómetros en su trayectoria puede suponer la diferencia entre una nevada testimonial o un episodio de acumulaciones importantes, incluso en zonas pobladas.

La cota de nieve se desploma: capitales en el punto de mira

Todo esto está muy bien, pero, ¿se puede producir algo como Filomena?, ¿dónde puede golpear con mayor virulencia esta borrasca y así estar preparado? Pues en cuanto a lo temporal, lo "gordo" llegará entre el domingo 4 y el lunes 5 de enero, cayendo la cota de nieve en el centro, el este y la vertiente cantábrica.

En un primer momento, las nevadas se concentrarán en áreas de montaña, pero a lo largo del domingo la nieve podrá alcanzar cotas muy bajas, especialmente en el este peninsular.

Pero, si lo que preocupa es lo que pasó con Filomena en Madrid, aunque inevitablemente se está comparando este episodio con aquel, los expertos insisten en que no se trata del mismo patrón. La duración, el reparto de precipitaciones y el contenido de humedad son distintos, aunque el potencial local de nevadas copiosas existe.

Zonas donde la borrasca Francis puede golpear más fuerte

En resumen, las áreas con mayor riesgo, según el escenario actual, son:

Sistema Ibérico sur , con acumulaciones relevantes.

, con acumulaciones relevantes. Prelitoral mediterráneo , donde la interacción con el aire húmedo puede intensificar la nieve.

, donde la interacción con el aire húmedo puede intensificar la nieve. Extremo oriental del Sistema Central .

. Este de ambas mesetas, pendiente de la evolución fina del frente.

Además, conviene no perder de vista la Cordillera Cantábrica y Pirineos, con posibilidad de nieve en cotas muy bajas; y el este y sureste peninsular, donde podrían darse nevadas localmente significativas en zonas de montaña.

Las primeras nevadas aparecerán desde la madrugada del domingo en el noreste de Castilla y León. A medida que el aire frío avance hacia el sur, la cota bajará con rapidez y las nevadas podrían generalizarse y persistir durante el lunes.

Para Reyes, tiempo más seco pero muy frío

Tras el paso del frente más activo, el aire polar continental dominará la situación. Esto tendrá dos consecuencias claras: menos precipitaciones, al tratarse de una masa de aire muy seca y descenso térmico acusado, con heladas generalizadas en el interior.

Durante los días 5 y 6 de enero, se esperan temperaturas mínimas bajo cero en casi todo el interior, con máximas negativas en zonas de montaña. Solo se librarán en parte las áreas costeras y el extremo suroeste peninsular.

¿Habrá más nieve después de Francis?

Los modelos apuntan a que, a partir del día 7, el aire frío podría ser relevado por una masa algo más templada y húmeda de origen marítimo polar, con la llegada de nuevos frentes atlánticos.

Si este escenario se confirma, volverían las precipitaciones y no se descarta que lo hagan en forma de nieve en cotas medias o incluso bajas, lo que podría tener impacto directo en zonas habitadas. Así la cuesta de enero será también meteorológica.