Mario Picazo responde a los rumores y explica si puede haber una Filomena en Madrid en los próximos días

La posible llegada de una nueva Filomena a Madrid como la de hace cinco años tiene en vilo a expertos y ciudadanos de la capital de España. Aún es recordada por todos aquella nevada, que dejó la ciudad completamente blanca e inaccesible.

El meteorólogo Mario Picazo ha arrojado algo de luz a estas dudas y ha explicado que sí nevará en Madrid pero que no será a los niveles de Filomena. Según la última actualización del modelo Europeo (ECMWF) a 2 de enero "aumenta la superficie y espesor de las nevadas entre el domingo y el día de Reyes".

"La animación se extiende hasta la semana siguiente, pero para los próximos 4 días hay zonas donde puede nevar mucho. Por descontado zonas de montaña del norte e incluso de la meseta y nordeste en cotas muy bajas", ha explicado el experto.

Cuenta Picazo que la provincia de Teruel ahora mismo "podría ser uno de los epicentros de las nevadas". Además irán hacia el sur y este "aunque ya menos dependiendo de cuánto se desplome realmente la cota de nieve".

Nevará en Madrid

Ha señalado Picazo que el lunes el flujo del este —aire húmedo del Mediterráneo— se verá interrumpido por aire frío y seco del norte y que dependiendo de cuándo se produzca "veremos más o menos nieve en zonas del este y centro peninsular".

"A la pregunta de ¿nevará en Madrid ciudad? la respuesta es sí, ya que ahora mismo el modelo ECMWF anota 2 centímetros entre domingo noche y el lunes a primera hora para luego tranquilizar el tiempo algo más", ha señalado.

"Empieza for F pero no es Filomena, es la borrasca Francis y no está previsto de momento que cubra media España bajo metros de nieve. Iré actualizando la información de esta situación que es bastante cambiante", ha sentenciado.

En otra publicación dijo específicamente sobre una posible Filomena: "La probabilidad de que se repita una situación como la de la borrasca Filomena, que en enero de 2021 enterró gran parte de España bajo la nieve, es baja, pero no nula. Fue un episodio extraordinario porque coincidieron varios factores muy poco habituales al mismo tiempo".