La Asociación Amama asegura que hay "varias mujeres muertas" en Andalucía por retrasos en el cribado del cáncer de mama

La presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha asegurado este martes que "hay varias mujeres muertas ya por retrasos" en las pruebas complementarias que necesitaban tras una primera mamografía dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama con resultados no concluyentes en Andalucía.

"Esto es una catástrofe", ha afirmado en una entrevista en Onda Local de Andalucía recogida por Europa Press. Claverol ha relatado el caso de un marido al que ha atendido este mismo martes en la sede de la entidad y cuya esposa falleció la semana pasada. "Nuestra realidad es esta. Nuestra realidad son mujeres llorando todos los días. Nosotras sí tenemos empatía", ha señalado.

Amama es la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama que destapó los problemas en el programa de cribado y ha reconocido que han atendido también a personas que "están ofreciendo dinero para que las mujeres se hagan esas pruebas" ya en la privada. "¿Cuánto vale para el SAS la vida de una andaluza?", se ha preguntado Claverol, que ha reclamado que se contrate ya a más radiólogos.

Además, ha confirmado la presentación de una demanda colectiva sobre la que queda "fijar en qué términos" se hará. "Sólo les duele si les cuesta el dinero", ha manifestado la presidenta de Amama, que ha insistido en que "nuestro única enemigo es el cáncer de mama".

La asociación ha reiterado su petición de "informe veraz" sobre el alcance de las personas afectadas, así como que se depuren responsabilidades y que se le hagan las pruebas "ya". "No tenemos quejas de los profesionales, que son nuestros héroes, porque cuando llegamos ellos nos salvan la vida. Las quejas son por la Administración", ha sentenciado Ángela Claverol.

Izquierda Unida formaliza una denuncia

Izquierda Unida ha formalizado ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por los "errores graves" en el programa de cribado de cáncer de mama en el sistema público de salud de Andalucía. En ella considera como "implicados" a los tres últimos consejeros de Salud de la Junta, Rocío Hernández, que actualmente ostenta el cargo; Catalina García, ahora consejera de Sostenibilidad de Medio Ambiente; y Jesús Aguirre, actual presidente del Parlamento autonómico.

En la denuncia, con fecha 6 de octubre y que ha sido difundida a los medios de comunicación por Izquierda Unida este martes, se señala que los hechos acontecidos apuntan "indiciariamente la comisión de múltiples delitos", como "homicidio imprudente en comisión por omisión", "lesiones imprudentes en comisión por omisión" y "omisión del deber de prestar servicios sanitarios".

En ella se indica que Amama y otras organizaciones han apuntado a que la falta de diagnóstico precoz ha provocado que el "cáncer de mama evolucione y, en algunos casos, lleve al fallecimiento de pacientes". "La detección temprana es fundamental, ya que un diagnóstico a tiempo mejora drásticamente las tasas de supervivencia, permitiendo un tratamiento más efectivo, y el programa de cribado de cáncer de mama depende de la gestión de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía", según se recoge.

Más de 2.000 mamografías "dudosas": qué ha pasado con el cribado de cáncer de mama en Andalucía La administración ha reconocido que no se informó a las mujeres que tenían lesiones "posiblemente benignas" de que debían hacerse una segunda prueba.