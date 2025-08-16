La barbaridad que le han hecho a un cliente en un restaurante de Ibiza llega hasta la prensa alemana

La crisis en la hostelería ha provocado que muchos restaurantes recurran a estrategias poco habituales para cuadrar cuentas. Lo que antes era un servicio de cortesía ahora puede aparecer en la cuenta, y los turistas empiezan a notarlo.

En Ibiza, una visitante quedó atónita al descubrir un cargo insólito en un restaurante de sushi: 12 euros por colgar sus bolsos en un gancho de la mesa.

La clienta, Laura Cunei, relató en la red social X que la camarera se ofreció a colocar los bolsos en un pequeño soporte. “Nos negamos al principio, pero insistió y acabamos dándoselos”, explicó. La sorpresa llegó al ver la cuenta: cuatro euros por cada bolso. Cuando protestaron, el personal respondió que podían quedarse con el gancho como compensación. Solo tras insistir lograron que se retirara el cargo de la factura.

Sin embargo, la anécdota no es aislada. En Viena, un cliente denunció que le cobraron un euro adicional por un plato vacío tras pedir que una pizza se sirviera en dos raciones. “Lo cambiamos antes de que la pizza llegara a la mesa, pero aun así nos cobraron el plato extra”, escribió en su reseña.

En Austria, otro establecimiento fue más allá: un restaurante en el lago Wörthersee, en Carintia, aplicó un recargo de ocho euros por cada plato vacío adicional, una cifra que indignó a los comensales.

La tendencia refleja la difícil situación que atraviesa el sector. Mientras los vecinos de los principales destinos turísticos critican la masificación, muchos restaurantes aseguran que, pese a los locales llenos, los márgenes de beneficio son cada vez más estrechos.

El resultado: clientes sorprendidos y molestos al descubrir que gestos tan simples como pedir un plato extra o colgar un bolso ya no son cortesías, sino nuevos conceptos en la cuenta.