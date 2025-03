La carne "horrorosa" prohibida en todo el mundo: en España era un manjar y aún se vende como si nada a 10 euros en este lugar

¿Sabías que aunque la Comisión Ballenera Internacional (CBI) prohibió la caza comercial de ballenas en 1986 todavía hay países que siguen cazando a estos gigantes de los océanos y comercializando su carne? Se trata de una cuestión que aborda el medio finlandés Iltahleti en un reportaje en la ciudad noruega de Trondheim.

Según la mencionada información, se trata de países como Noruega, Islandia y Japón. La caza de estos colosales seres tiene por objeto hacerse con su carne o su aceite y grasa, con propiedades que se emplean a la hora de crear productos de belleza.

"Lo odio", asegura un ciudadano. "Me encantan las ballenas. Se les debería permitir vivir libremente", opina otro para el medio finlandés. "Creo que la caza de ballenas es inhumana. No respeta la naturaleza. No me gusta", opina Kristina, quien puntualiza que "nunca lo he probado, aunque vengo de un lugar donde la caza de ballenas ha sido popular".

A menos de 10 euros el paquete

A juicio de dicha residente de la urbe noruega, cree que tiene que ver más con una cuestión generacional: "Yo diría que las generaciones mayores comen más ballena. Por ejemplo, una mujer de unos veinte años, la edad de mis abuelos". Cabe recordar que en España hubo una importante tradición de caza ballenera en el norte, sobre todo de los pescadores vascos.

Así, también se recoge en el reportaje que en la tienda de comestibles Meny hay a la venta un paquete de 400 gramos de carne de ballena. Su precio es de 115 coronas noruegas, lo que equivale a menos de 10 euros. "Lo he visto aquí y allá, pero normalmente son sólo pequeños paquetes de filetes de ballena", explica Michael.