Todo el mundo se ha dado cuenta de lo mismo sobre el incidente de la ballena que se traga a un kayakista

Un joven venezolano de 24 años sufrió una experiencia aterradora en Punta Arenas, Chile, al ser tragado y posteriormente escupido por una ballena en aguas del Estrecho de Magallanes, según muestra el vídeo que grabó su padre mientras se producía el suceso.

Medios locales relatan el hecho que se produjo el pasado 8 de febrero, cuando Adrián Simancas y su padre, Dell Simancas, navegaban en kayak en la zona sur de Punta Arenas, en la conocida como Bahía del Águila. Durante la travesía y de manera sorpresiva, el joven fue engullido y luego escupido por una ballena jorobada, un animal frecuente en las aguas de Chile en esta época del año.

El suceso apenas dura unas segundos y fue grabado por el padre que navegaba en otro kayak junto a él. En las imágenes se aprecia como Adrián Simancas desaparece repentinamente entre las fauces de la ballena y cómo después emerge de nuevo y rápidamente vuelve a remar, algo aturdido, animado por su padre para alejarse de ella.

Dell Simancas tranquiliza a su hijo hasta que comprueba que puede agarrarse al kayak hinchable y acercarse a su lado, mientras en el vídeo puede verse a la ballena merodear por los alrededores.

“Veo entre azul y blanco que me pasa cerca de la cara, estaba como por un lado y por encima. No entendía qué estaba pasando. Me hundo y pensé que me había comido”, dijo el joven al medio 24 horas al relatar el suceso.

Mientras tanto, su padre recordó que, al volcar el kayak dejó de ver a su hijo en la superficie y sintió miedo. "No vi a Adrián por tres segundos. De repente sale disparado y ahí me tranquilicé un poco, porque lo vi afuera”, relató al medio. Ambos pudieron volver a la costa chilena sanos y salvo, según narraron a medios locales.

Este hecho ha provocado que muchos se acordaran de lo mismo. Según ha apuntado el medio Daily Express, en Internet han comparado lo ocurrido con el profeta Jonás. Jonás y la ballena del Antiguo Testamento comienza con el profeta recibiendo la orden de dios de ir a Nínive y decirle a la gente que vive allí que lleve una vida mejor o dios los castigará.

Sin embargo, Jonás no quiere hacer la obra de dios, así que se sube a un barco que navega en dirección contraria. Entonces dios envía una gran tormenta y los marineros arrojan a Jonás por la borda. Después de esto, Jonás es rápidamente tragado por la ballena. Pasa tres días en el estómago de la ballena rezando a dios para que lo perdone. Cuando finalmente lo liberan con un eructo, va directo a Nínive y transmite el mensaje de dios.

Una persona escribió en Internet: "El profeta Jonás fue tragado por una ballena...". Mientras que otra añadió: "¡Es cierto, Jonás!". Una tercera intervino: "Hola, Jonás", mientras que una cuarta simplemente escribió: "¡Jonás, Jonás, Jonás!".

Muchos también destacaron la naturaleza empática de las ballenas jorobadas, como dijo una persona: "Las ballenas jorobadas tienen más empatía y emociones que los humanos. Esa ballena se habría sentido muy mal después de eso". Mientras que otra la calificó de "gigante gentil".

Animals Asia coincide y afirma en su página web: "Las ballenas jorobadas son una de las pocas especies conocidas que poseen células fusiformes en el cerebro. Estas están vinculadas con la empatía y la intuición sobre los sentimientos de los demás".

"Esto significa que las ballenas jorobadas pueden comprender y sentir lo que sienten otras ballenas en apuros. De hecho, el sistema límbico (que es responsable del procesamiento de las emociones) en algunas especies de ballenas es más complejo que en nuestros cerebros humanos", explica.

Y añade que "estas neuronas fusiformes también están asociadas con otras capacidades avanzadas, como la memoria, el razonamiento, la comunicación, la resolución de problemas y la percepción".