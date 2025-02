Mide unos pocos milímetros y se convierte en el animal terrestre más grande de la Antártida

¿Sabías que la Antártida es el único continente de la Tierra que no tiene mamíferos terrestres? Con todo, eso no quiere decir que no habiten en estas tierras heladas animales de otro tipo, como los marinos o aves. Destacan casos como las colosales ballenas azules o los graciosos pingüinos.

No obstante, si hablamos del único animal terrestre no mamífero que es capaz de vivir de forma continuada en la Antártida, esa lista se reduce a un curioso insecto. Concretamente a un mosquito que carece de alas.

Se trata de la especie denominada Belgica antarctica o mosquito de la Antártida, de unos 0,5 centímetros de largo, que pasa dos años en fase larvaria para nacer y morir escasos días más tarde. Así lo recoge el diario alemán Frankfurter Allgemeine en una información.

Alimentación y reproducción

Entre algunas de sus características se cuentan por ejemplo, curiosidades en su alimentación. En la fase larvaria tienen una etapa en la que nutren de algas y musgo después entran en reposo para sobrevivir al invierno antártico. Pero quizás, la mayor curiosidad tiene que ver con la eclosión, que debe estar perfectamente sincronizada con un porcentaje amplio del resto de ejemplares.

El motivo principal es que los mosquitos sólo tienen unos pocos días para aparearse con éxito antes de morir y el número de candidatos disponibles -lógicamente- aumenta esas posibilidades de continuar la reproducción