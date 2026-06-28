Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La cocina de los años 60 que el abuelo nunca tocó: su nieto arquitecto la moderniza sin borrar su historia y muestra el resultado
Sociedad
Sociedad

La cocina de los años 60 que el abuelo nunca tocó: su nieto arquitecto la moderniza sin borrar su historia y muestra el resultado

Le prepara una sorpresa por su 85 cumpleaños y la convierte en una estancia rústica, pero moderno, con un diseño previo en tres dimensiones.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
Vintage kitchen interior design with retro furniture. (3d render)
Una típica cocina 'retro' de los años sesenta del siglo XX.Getty Images

"Bienvenidos a la reforma de la cocina del piso de mi abuelo, que vamos a dejar irreconocible", así cuenta la historia de este ambicioso proyecto de un joven arquitecto para poner al día una habitación que no se había reformado desde los años sesenta del pasado siglo. Además, lo quiso hacer por sorpresa, como ha contado este nieto en su canal de TikTok (@riaestudio).

"Mi abuelo nunca le ha hecho nada a su cocina", excepto beberse todas la colección de botellas que expone en esta zona de la casa, ironiza el nieto Pablo. "Menudo está hecho", añade con humor sobre su abuelo. "Lo que quiero es darle una sorpresa aprovechando que acaba de cumplir 85 años", relata Pablo. Y lo primero que hacer es poner la cocina negro sobre blanco sobre un papel.

Es decir, primero dibuja un plano profesional con todas las medidas de la cocina, que toma él mismo una a una, para que le sirva como base, añade en sus explicaciones de la preparación de esta reforma sorpresa. Para hacerlo, primero se asegura de su abuelo está viendo la tele, para que no le pille haciendo este trabajo en su casa. Y, una vez hecho, procede a dibujar cómo sería la futura cocina del abuelo.

"A él siempre le ha flipado el estilo rústico mezclado con alguna cosa moderna, así que voy a poner unas vigas de madera y hacer un diseño, en primer lugar, en 3D. Este tiktoker anima a todo el que quiera hacer este tipo de transformaciones en una casa, sea por sorpresa o no, a que siga su canal de TikTok, en el que cuenta diversos ejemplos de opciones que se pueden realizar.

Después, elabora un bonito diseño moderno para su abuelo. En un momento dado, se sienta con él frente al ordenador y dice que "casi se pilla, mientras cambiada de pantalla". Pero no ocurre. 

A continuación, el joven muestra la diferencia de cómo queda la cocina reformada, según el diseño que ha realizado lleno de madera, rústico y totalemente actualizado, y cómo era antes, en esos colores verde claro y armarios de metal que se llevaban en aquellas décadas del siglo pasado en las que su abuelo amuebló inicialmente la cocina de su casa. En efecto, este joven arquitecto deja, como había prometido en el vídeo, "irrecononocible" esta estancia.

 

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para mivet

Más de Sociedad

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos