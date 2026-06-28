La cocina de los años 60 que el abuelo nunca tocó: su nieto arquitecto la moderniza sin borrar su historia y muestra el resultado
Le prepara una sorpresa por su 85 cumpleaños y la convierte en una estancia rústica, pero moderno, con un diseño previo en tres dimensiones.
"Bienvenidos a la reforma de la cocina del piso de mi abuelo, que vamos a dejar irreconocible", así cuenta la historia de este ambicioso proyecto de un joven arquitecto para poner al día una habitación que no se había reformado desde los años sesenta del pasado siglo. Además, lo quiso hacer por sorpresa, como ha contado este nieto en su canal de TikTok (@riaestudio).
"Mi abuelo nunca le ha hecho nada a su cocina", excepto beberse todas la colección de botellas que expone en esta zona de la casa, ironiza el nieto Pablo. "Menudo está hecho", añade con humor sobre su abuelo. "Lo que quiero es darle una sorpresa aprovechando que acaba de cumplir 85 años", relata Pablo. Y lo primero que hacer es poner la cocina negro sobre blanco sobre un papel.
Es decir, primero dibuja un plano profesional con todas las medidas de la cocina, que toma él mismo una a una, para que le sirva como base, añade en sus explicaciones de la preparación de esta reforma sorpresa. Para hacerlo, primero se asegura de su abuelo está viendo la tele, para que no le pille haciendo este trabajo en su casa. Y, una vez hecho, procede a dibujar cómo sería la futura cocina del abuelo.
"A él siempre le ha flipado el estilo rústico mezclado con alguna cosa moderna, así que voy a poner unas vigas de madera y hacer un diseño, en primer lugar, en 3D. Este tiktoker anima a todo el que quiera hacer este tipo de transformaciones en una casa, sea por sorpresa o no, a que siga su canal de TikTok, en el que cuenta diversos ejemplos de opciones que se pueden realizar.
Después, elabora un bonito diseño moderno para su abuelo. En un momento dado, se sienta con él frente al ordenador y dice que "casi se pilla, mientras cambiada de pantalla". Pero no ocurre.
A continuación, el joven muestra la diferencia de cómo queda la cocina reformada, según el diseño que ha realizado lleno de madera, rústico y totalemente actualizado, y cómo era antes, en esos colores verde claro y armarios de metal que se llevaban en aquellas décadas del siglo pasado en las que su abuelo amuebló inicialmente la cocina de su casa. En efecto, este joven arquitecto deja, como había prometido en el vídeo, "irrecononocible" esta estancia.