Construyen una casa en el jardín para sus padres y ordenan demolerla: "No hay nada que demuestre que no puedan usar la casa principal"

La pareja conformada por Hannah Edwards, y su pareja, Elzan Seraj, decidió construir una "casa anexa" en el jardín de su vivienda en Milton Keynes (Inglaterra) para que los padres de Seraj pudieran vivir allí. Sin embargo, la justicia ha ordenado demolerla en un plazo de 12 meses.

El motivo de que la estancia anexa tenga que destruirse se debe, entre otros motivos, a que la pareja nunca obtuvo el permiso de obra necesario para poder llevar a cabo una construcción de ese tipo.

En declaraciones al medio de comunicación británico Daily Mail, la pareja ha asegurado que no ha recibido ningún tipo de notificación por parte del ayuntamiento respecto a la orden de demolición.

"Es la primera vez que oímos hablar de la decisión de demoler cualquier obra. Nuestro arquitecto se ha encargado de la solicitud de licencia y de tratar con el ayuntamiento, y no hemos tenido noticias desde mayo/junio del año pasado", ha asegurado Hannah Edwards.

"Daños al carácter y al aspecto de la zona"

Los técnicos de urbanismo del Ayuntamiento de Milton Keynes han señalado que, más allá de la ausencia de la licencia de obra, la buhardilla construida en la casa anexa era "voluminosa y excesiva". Además, han destacado que la escala y el diseño del edificio causan "daños al carácter y al aspecto de la zona".

Igualmente, los expertos han señalado que la colocación de ventanas elevadas y de un balcón que dan directamente a los jardines de los vecinos provocan "una erosión perjudicial de la privacidad".

Por su parte, la inspectora Zoe Franks ha resaltado que no existe ninguna prueba de que la pareja no pueda alojar a personas mayores en su vivienda y que necesiten construir un inmueble anexo

"No hay nada ante mí que demuestre por qué no podrían utilizar la planta baja o los dormitorios de la vivienda principal para estos fines", ha subrayado Franks.