La DGT avisa de que estas son las peores horas para viajar si vuelves a casa en la operación retorno

El 1 de septiembre es una fecha marcada en el calendario de millones de españoles por el regreso a casa de las merecidas vacaciones. Es el momento de recoger, hacer maletas y ponerse en rumbo de nuevo al hogar para volver a la rutina.

Ante ello, como suele ser habitual en cada verano, la Dirección General de Tráfico (DGT) señala las carreteras que presentarán más complicaciones durante esta operación retorno y las horas más conflictivas para coger el coche por las previsibles retenciones. Así, estima en más de cinco millones los desplazamientos en las carreteras españolas durante el fin de semana.

De esta forma, el organismo dirigido por Pere Navarro ha anunciado un operativo especial que se extenderá desde la tarde de hoy viernes 29 de agosto hasta la medianoche del domingo 31 de agosto. Para facilitar la circulación durante estas jornadas, se intensificarán las medidas de seguridad con controles de velocidad por radar y móvil, drones, cámaras y vehículos camuflados (furgonetas y móviles) a la vez que se van a instalar carriles reversibles en las zonas más conflictivas, la restricción de ciertas obras y la celebración de eventos deportivos que afecten al tráfico rodado.

Sumado a ello, en cuanto a los recursos humanos, se contará con agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de ocho Centros de Gestión de Tráfico además del personal que vele por el mantenimiento de equipos e instalación de medidas en carretera, sumados a los equipos y servicios de emergencias.

Las horas más conflictivas

Ya este viernes 29 de agosto, la DGT ha avisado que las franjas de horas más críticas en las que se espera un mayor flujo de coches en las arterias de salida de los principales núcleos urbanos como en las vías de la acceso a las zonas costeras serán entre las 16:00 y las 22:00 horas.

De acuerdo al organismo, se espera que estas carreteras continúen con la tónica de la tarde pasada el próximo sábado entre las 9:00 y las 13:00 horas, si bien será durante la tarde donde se estima que se producirán ya los primeros desplazamientos a las principales ciudades españoles de los que regresan de las vacaciones estivales.

La jornada más crítica será la del domingo 31 de agosto, que se prevé complicada en las zonas costeras, en los puntos de acceso a las playas y el litoral, durante la mañana. Por su parte, por la tarde, entre las 16:00 y las 23:00 horas, se espera que aumente notablemente todo el tráfico de retorno en las vías que conectan las zonas del litoral con los grandes núcleos urbanos.