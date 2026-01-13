La dosis que recibieron los dos pacientes muertos en el Hospital de Burgos "sextuplicaba" la cantidad indicada

La dosis errónea que el Hospital Universitario de Burgos administró a dos pacientes oncológicos provocándoles la muerte "sextuplicaba" la cantidad recomendada.

Así lo ha confirmado el director gerente del centro hospitalario, Carlos Cartón, que ha reconocido este martes que se trató de un "error en la ficha de elaboración" de la medicación y, en concreto, en la dilución" de los viales que debían administrar a los pacientes.

Los dos pacientes fallecidos son "mayores de 60 años" aunque hay otros tres afectados, uno de los cuales está ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI); otro se encuentra ingresado en planta y el quinto ha sido dado de alta.

Según ha explicado el responsable, el Servicio de Oncología tuvo conocimiento de los hechos el 18 de octubre, justo después de que varios pacientes acudieran a Urgencias con una sintomatología hematológica compatible con un "exceso de toxicidad". Por entonces, no asociada a unos valores que calificó de "inesperados".

En sus explicaciones a la prensa, Carlos Cartón ha confirmado que todos los enfermos tenían la misma prescripción basada en los "principios activos" y por eso la ficha de los pacientes era la misma, aunque los tratamientos se aplicasen en fechas diferentes.

A raíz de lo ocurrido, el Hospital Universitario de Burgos inició una investigación en la que se repasó "todo el proceso" del tratamiento, comenzando por la "prescripción por parte de los facultativos de la oncología".

Al respecto de la prescripción, el responsable ha declarado que fue correcta, pero después se produjo un "error humano" en la elaboración de la ficha con la que se produce el fármaco administrado.

Revisión de protocolos

El gerente ha apuntado que se han revisado todas las fichas de elaboración de fármacos y se han reforzado los protocolos para evitar otros errores. Además, ha apuntado que desde el Hospital Universitario se han puesto en contacto en varias ocasiones ya con las familias de los fallecidos. Sobre si estas pueden interponer demandas al hospital, Cartón se ha limitado a apuntar que desconoce tal posibilidad.

De momento, apunta Europa Pres,, la Gerencia Regional de salud iniciará el proceso de responsabilidad patrimonial que siempre se pone en marcha en casos similares y ha lamentado una situación que ha considerado "inédita".