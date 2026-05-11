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La encendida respuesta de Tedros Adhanom, director general de la OMS, cuando le preguntan por quienes defendían no rescatar a los pasajeros del MV Hondius
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La encendida respuesta de Tedros Adhanom, director general de la OMS, cuando le preguntan por quienes defendían no rescatar a los pasajeros del MV Hondius

El máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud ha presenciado, en vivo y en directo, el desembarque de los últimos pasajeros del crucero del hantavirus, en una operación realizada en pleno puerto de Granadilla de Abona. Tras ello, el barco ha zarpado con rumbo Países Bajos.

Miguel Fernández Molina
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Tedros Adhanom, en la rueda de prensa tras el rescate de los últimos pasajeros del MV Hondius
Tedros Adhanom, en la rueda de prensa tras el rescate de los últimos pasajeros del MV HondiusEFE / Ramón De La Rocha

"Nunca se consideró dejarles en el barco". Esta ha sido la respuesta de Tedros Adhanom Ghebreyesus cuando se le ha preguntado por la posibilidad de no haber evacuado a los pasajeros infectados o sospechosos de haber contraído el hantavirus. Eufórico por el "éxito" del operativo de rescate de los últimos pasajeros en el puerto de Granadilla de Abona, el director general de la OMS ha aplaudido el papel de España. Y "su estilo" en la gestión de la crisis del crucero MV Hondius

Tras presenciar en primera persona el desembarque y la salida del crucero a puerto holandés tras tener que amarrar en Granadilla para evacuar a los pasajeros, Tedros ha respondido a quienes reclamaban no intervenir en el barco afectado por el brote de hantavirus. 

"No se podía mantener a estas personas dentro del barco porque podía afectar al resto de pasajeros. Son seres humanos y necesitaban nuestra ayuda. A quienes dijeron que lo mejor hubiera sido dejarles en el barco y aislarles allí, creo que hubiera sido muy cruel. Nunca se consideró esa opción", ha apuntado a los periodistas que cubrían su rueda de prensa junto a los ministros Mónica García y Fernando Grande-Marlaska. 

A toda esa gente, ha remarcado, "yo les pido que se pongan en la piel de los pasajeros; algunos incluso sufrieron ataques de ansiedad, porque estaban recluidos en espacios pequeños en los camarotes. Han visto cómo ha muerto algún pasajero y hubiera sido impensable mantenerlo durante varias semanas" ha proseguido el máximo responsable de la OMS.

En su breve mensaje, Tedros Adhanom ha remarcado que el rescate completo "era la mejor opción y también la única opción", porque era su obligación "cuidar de pasajeros y tripulación". "Nosotros nos preocupamos de todos los seres humanos". 

Desde el primer momento el plan era ayudarles y evacuarles a sus países para que reciban un buen tratamiento médico. Pero al mismo tiempo la idea era proteger a la ciudadanía. Y lo hemos seguido milimétricamente", ha continuado, poniendo el foco en la positiva respuesta de España. 

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"En vista de la situación pedimos a España que aceptara el barco. Ahora podemos congratularnos de que se haya cumplido", ha rematado Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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