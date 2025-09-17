La explosión en Vallecas, que dejó dos muertos y 25 heridos, se produjo por una acumulación de gas en un sótano habilitado como vivienda 

Los bomberos trabajan en el lugar donde se produjo una explosión en Vallecas

La explosión ocurrida el pasado sábado en un edificio del barrio madrileño de Vallecas se debió, según la principal hipótesis de los investigadores, a una acumulación de gas en un sótano de apenas 10 metros cuadrados, que estaba siendo reformado para convertirlo ilegalmente en vivienda.

El estallido, que se produjo en el número 3 de la calle Manuel Maroto, provocó la muerte de dos personas y dejó 25 heridos, además de daños materiales en un bar y otras zonas del edificio.

Una de las víctimas mortales es un ciudadano colombiano de 53 años que, junto con su pareja, habría estado residiendo en esa estancia subterránea, similar a un trastero o almacén, en régimen de alquiler.

Según fuentes cercanas a la investigación citadas por EFE, en el lugar se encontraron restos de una lavadora y un inodoro, lo que confirma que estaba siendo utilizado como vivienda.

Aunque el hombre había solicitado una licencia de habitabilidad, esta aún estaba en trámite. A pesar de ello, según apuntan las primeras averiguaciones, habían comenzado ya las obras de acondicionamiento, instalando pladur en las paredes.

Entre los materiales utilizados se ha encontrado espuma de poliuretano, comúnmente empleada para aislamiento térmico y acústico, y que podría haber sido el origen de la acumulación de gases que desencadenó la explosión, aunque esto aún se investiga.

La segunda víctima es un joven peruano de 29 años, cuyo cuerpo fue localizado el lunes tras recibir la Policía una alerta de que se encontraba en el inmueble en el momento del suceso. En un principio se pensó que estaba de paso en Madrid, pero finalmente se ha confirmado que residía en la capital en situación irregular.

A pesar de las primeras averiguaciones, las autoridades continúan analizando los restos del lugar y tomando declaración a testigos y vecinos para esclarecer por completo las causas de la tragedia, tal y como ha podido informar la agencia EFE.